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Россия и США начали консультации по стратегической стабильности в Вене
В Вене началась встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:17
маршалл биллингсли
сергей рябков
вена
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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маршалл биллингсли, сергей рябков, вена, сша, безопасность, в мире

Россия и США начали консультации по стратегической стабильности в Вене

10:17 27.07.2020
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© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 27 июл - РИА Новости. В Вене началась встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями, сообщило в понедельник российское постпредство при международных организациях в австрийской столице.
Консультации пройдут с 27 по 30 июля.
"Встреча экспертов России и США по вопросам стратегической стабильности в формате трех рабочих групп только что началась в Вене", - говорится в сообщении в Twitter постпредства.
Как ранее сообщили в МИД России, встреча пройдет по доктринам и потенциалам, транспарентности и верификации и по космической безопасности.
До этого российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
Государственные флаги России и США
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Маршалл БиллингслиСергей РябковВенаСШАБезопасностьВ мире
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