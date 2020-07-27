В приамурском Белогорске более 50 домов остались без электричества

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Более 50 домов, в том числе 26 многоквартирных, остались без электроснабжения в Белогорске Более 50 домов, в том числе 26 многоквартирных, остались без электроснабжения в Белогорске Амурской области из-за технологического нарушения, сообщает администрация города.

Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области.

"Энергетики Белогорска устраняют технологическое нарушение в сетях ДРСК в 10кВт. <...> Обесточенными оказались 26 многоквартирных и 25 частных домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация об отсутствии электроснабжения на пульт оперативного дежурного поступила в 13:05 (07:05 мск).