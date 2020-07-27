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В приамурском Белогорске более 50 домов остались без электричества
Более 50 домов, в том числе 26 многоквартирных, остались без электроснабжения в Белогорске Амурской области из-за технологического нарушения, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:15
амурская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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амурская область, происшествия

В приамурском Белогорске более 50 домов остались без электричества

10:15 27.07.2020
132
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Более 50 домов, в том числе 26 многоквартирных, остались без электроснабжения в Белогорске Амурской области из-за технологического нарушения, сообщает администрация города.
Белогорск - второй по численности населения город в Амурской области.
"Энергетики Белогорска устраняют технологическое нарушение в сетях ДРСК в 10кВт. <...> Обесточенными оказались 26 многоквартирных и 25 частных домов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация об отсутствии электроснабжения на пульт оперативного дежурного поступила в 13:05 (07:05 мск).
Нарушение устраняют восемь человек с помощью трех единиц техники.
Сотрудник МЧС России
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