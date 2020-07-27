https://ria.ru/20200727/1574963730.html
В приамурском Белогорске более 50 домов остались без электричества
Более 50 домов, в том числе 26 многоквартирных, остались без электроснабжения в Белогорске Амурской области из-за технологического нарушения, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:15
2020-07-27T10:15
амурская область
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574957641.html
амурская область
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия