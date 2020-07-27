ВОЗ оценила систему здравоохранения в ЮАР

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Система здравоохранения Система здравоохранения ЮАР оказалась не готова к резкому росту случаев COVID-19 в стране и едва справляется с кризисом, заявила РИА Новости советник по африканскому региону программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мириам Наньюнджа.

Ранее власти ЮАР начали постепенно ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса. До этого в стране действовали жесткие меры, когда людям было разрешено выходить из дома только в продуктовый магазин и аптеку.

"Хотя рост (случаев – ред.) предсказывали, однако, я думаю, на данный момент он оказался хуже, чем мы ожидали. Система почти не справляется. Он выше, чем ожидалось", - заявила Наньюнджа.

"Сложным было то, что, когда начали ослаблять ограничения, люди были изнурены этими мерами, и стало очень много халатности", - отметила она. Наньюнджа добавила, что наиболее заметно подобное пренебрежение мерами безопасности среди жителей в густонаселенных городах.

По данным министерства здравоохранения ЮАР, число случаев коронавируса в стране превысило 420 тысяч, скончались более 6,3 тысяч человек.