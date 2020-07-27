В соседних с ЮАР странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в странах, граничащих с Южно-Африканской Республикой (ЮАР), которая стала главным очагом коронавирусной инфекции на Африканском континенте, сообщила РИА Новости советник по африканскому региону программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мириам Наньюнджа.
По данным министерства здравоохранения ЮАР, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 420 тысяч, скончались более 6,3 тысячи человек.
"В последние две недели мы наблюдаем, как (коронавирус) распространяется из Южной Африки на другие страны, и видим высокое процентное увеличение числа случаев заболевания", - сказала Наньюнджа.
По ее словам, рост заболеваемости зафиксирован в Замбии, Малави и Зимбабве. В таких странах, как Алжир и Мадагаскар, также сохраняется относительно высокий уровень инфицирования, в то же время ситуация значительно лучше в Уганде, Руанде, на Маврикии и Сейшельских островах.
Собеседница агентства указала на ряд стран, которые лидируют в разных частях Африки по числу зараженных коронавирусом и таким образом влияют на общую эпидемиологическую ситуацию в том регионе, где они расположены.
"В южном регионе это Южная Африка, в восточном – Кения и Эфиопия, в Западной Африке – Гана, Кот-д'Ивуар, Сенегал, в Центральной Африке – ДРК, Камерун", - сказала Наньюнджа.
Она отметила, что в африканских странах необходимо увеличить масштабы тестирования на коронавирус. По ее словам, данные о коронавирусе в Африке могут быть занижены "из-за относительно низкого уровня тестирования".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.