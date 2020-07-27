В соседних с ЮАР странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в странах, граничащих с Южно-Африканской Республикой ( Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в странах, граничащих с Южно-Африканской Республикой ( ЮАР ), которая стала главным очагом коронавирусной инфекции на Африканском континенте, сообщила РИА Новости советник по африканскому региону программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мириам Наньюнджа.

По данным министерства здравоохранения ЮАР, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 420 тысяч, скончались более 6,3 тысячи человек.

"В последние две недели мы наблюдаем, как (коронавирус) распространяется из Южной Африки на другие страны, и видим высокое процентное увеличение числа случаев заболевания", - сказала Наньюнджа.

Собеседница агентства указала на ряд стран, которые лидируют в разных частях Африки по числу зараженных коронавирусом и таким образом влияют на общую эпидемиологическую ситуацию в том регионе, где они расположены.

Она отметила, что в африканских странах необходимо увеличить масштабы тестирования на коронавирус. По ее словам, данные о коронавирусе в Африке могут быть занижены "из-за относительно низкого уровня тестирования".