https://ria.ru/20200727/1574963452.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в ЮАР
Всемирная организация здравоохранения считает, что ЮАР еще не прошла пик эпидемии коронавируса на фоне роста числа заболевших в стране, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:08
2020-07-27T10:08
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, юар, в мире
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения считает, что ЮАР
еще не прошла пик эпидемии коронавируса
на фоне роста числа заболевших в стране, сообщила РИА Новости советник по африканскому региону программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мириам Наньюнджа.
"Из того, что мы наблюдаем сейчас, мы не можем сказать, когда будет пик. Я думаю, что это будет определяться уровнем устойчивого осуществления профилактических мер, а также мер сдерживания, таких как изоляция зараженных, отслеживание контактов, а также лечение больных. Мы видим, что в стране еще нет пика", - заявила Наньюнджа.
По словам представителя ВОЗ, в Южной Африке добавляется около 10 тысяч новых случаев ежедневно, что повышает уровень заболеваемости во всем регионе, где на долю ЮАР приходится около 60% всех случаев.
"Число зараженных возросло за последние недели, поскольку вспышка распространилась на крупные города с высокой плотностью населения... За последние две недели Южная Африка сообщала о почти 10 тысячах случаев в день и около 200 смертей или выше за сутки. Это, безусловно, беспокоит", - сказала Наньюнджа.
По данным министерства здравоохранения ЮАР, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 420 тысяч, скончались более 6,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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