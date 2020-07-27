ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в ЮАР

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения считает, что Всемирная организация здравоохранения считает, что ЮАР еще не прошла пик эпидемии коронавируса на фоне роста числа заболевших в стране, сообщила РИА Новости советник по африканскому региону программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мириам Наньюнджа.

"Из того, что мы наблюдаем сейчас, мы не можем сказать, когда будет пик. Я думаю, что это будет определяться уровнем устойчивого осуществления профилактических мер, а также мер сдерживания, таких как изоляция зараженных, отслеживание контактов, а также лечение больных. Мы видим, что в стране еще нет пика", - заявила Наньюнджа.

По словам представителя ВОЗ, в Южной Африке добавляется около 10 тысяч новых случаев ежедневно, что повышает уровень заболеваемости во всем регионе, где на долю ЮАР приходится около 60% всех случаев.

"Число зараженных возросло за последние недели, поскольку вспышка распространилась на крупные города с высокой плотностью населения... За последние две недели Южная Африка сообщала о почти 10 тысячах случаев в день и около 200 смертей или выше за сутки. Это, безусловно, беспокоит", - сказала Наньюнджа.

По данным министерства здравоохранения ЮАР, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 420 тысяч, скончались более 6,3 тысячи человек.