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Новый российский робот поможет космонавтам во время работы за бортом МКС
Новый российский космический робот, создающийся для замены робота "Федора", будет помогать космонавтам во время их работы на внешней поверхности Международной... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:45
риа наука
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Новый российский робот поможет космонавтам во время работы за бортом МКС

10:04 27.07.2020 (обновлено: 12:45 27.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРобот
Робот
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Робот. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся для замены робота "Федора", будет помогать космонавтам во время их работы на внешней поверхности Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Например, с помощью робота оператор с Земли или МКС проведет необходимую подготовку перед выходом в открытый космос людей, сокращая время работы и облегчая труд космонавтов. Понятно, что робот не заменит полностью космонавта, но он будет дополнять и помогать человеку", - рассказал он.
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"Мы говорим о том, чтобы снизить нагрузку на космонавта, повысить качество и эффективность выполнения им работы", - добавил Дудоров.
Он пояснил, что штатным местом базирования "Теледроида" станет Научно-энергетический модуль, на поверхности которого робот сможет выполнять исследовательские работы. Кроме того, робот сможет крепиться к европейской руке-манипулятору ERA, на которой "Теледроид" сможет перемещаться по поверхности станции.
"Если говорить о самом проекте "Теледроид", то по итогам полета робота "Федора" было решено практически полностью переписать техническое задание по новой работе. Результаты применения "Федора" на орбите показали, что перспективному роботу необходимо добавить целый набор задач, которые он мог бы выполнять в автономном режиме. Например, распознавать объекты, выстраивать траекторию передвижения к объекту, перемещать объекты и тому подобное", - рассказал разработчик.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября "Федор" вернулся на Землю.
Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.
Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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