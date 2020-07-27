Новый российский робот поможет космонавтам во время работы за бортом МКС

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый российский космический робот, создающийся для замены Новый российский космический робот, создающийся для замены робота "Федор а" , будет помогать космонавтам во время их работы на внешней поверхности Международной космической станции , рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Например, с помощью робота оператор с Земли или МКС проведет необходимую подготовку перед выходом в открытый космос людей, сокращая время работы и облегчая труд космонавтов. Понятно, что робот не заменит полностью космонавта, но он будет дополнять и помогать человеку", - рассказал он.

"Мы говорим о том, чтобы снизить нагрузку на космонавта, повысить качество и эффективность выполнения им работы", - добавил Дудоров.

Он пояснил, что штатным местом базирования "Теледроида" станет Научно-энергетический модуль, на поверхности которого робот сможет выполнять исследовательские работы. Кроме того, робот сможет крепиться к европейской руке-манипулятору ERA, на которой "Теледроид" сможет перемещаться по поверхности станции.

"Если говорить о самом проекте "Теледроид", то по итогам полета робота "Федора" было решено практически полностью переписать техническое задание по новой работе. Результаты применения "Федора" на орбите показали, что перспективному роботу необходимо добавить целый набор задач, которые он мог бы выполнять в автономном режиме. Например, распознавать объекты, выстраивать траекторию передвижения к объекту, перемещать объекты и тому подобное", - рассказал разработчик.

Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября "Федор" вернулся на Землю.