https://ria.ru/20200727/1574962784.html
Во Владимирской области выявили 28 новых случаев коронавируса за сутки
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области второй день подряд оказывается менее 30, сообщило управление... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:55
2020-07-27T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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александровский район
юрьев-польский
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ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1400x0_80_0_0_aff9c3ee828068e18acdb26c3981a74d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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