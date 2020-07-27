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Во Владимирской области выявили 28 новых случаев коронавируса за сутки
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области второй день подряд оказывается менее 30, сообщило управление... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 28 новых случаев коронавируса за сутки

09:55 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области второй день подряд оказывается менее 30, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5490 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 946 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 788, в Петушинском районе - 652, в Муроме - 489, в Ковровском районе - 439, в Александровском районе - 425, Собинском - 309, Вязниковском - 284, Юрьев-Польском - 257.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5111 пациентов, скончались - 124.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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