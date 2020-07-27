Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа

ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший переводчик президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк заявил РИА Новости, что поддерживает решение американского суда, отказавшегося публиковать записи американского переводчика со встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
"Ясно, что я это решение полностью поддерживаю, не только и даже не столько из-за его соответствия закону, а по тем соображениям... (что) если переводчика можно вызвать в конгресс или же раскрыть его записи встречи, то какой иностранный деятель захочет встречаться с президентом... И, более того, зачем вообще самому президенту или другим лицам американского правительства пользоваться услугами собственных переводчиков, если есть опасность, что они могут быть вызваны после этого в конгресс? Лучше в таком случае полагаться на переводчиков другой стороны, которых нельзя вызывать на показания в наш конгресс", - сказал агентству Заречняк.
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Федеральный судья Тревор Макфадден на прошлой неделе постановил, что записи американского переводчика встречи Трампа и Путина не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.
Речь идет о встрече президентов на полях саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.
Димитрий Заречняк несколько лет работал с Рональдом Рейганом - президентом США в 1981-1989 годах. В частности, Заречняк переводил Рейгана на историческом саммите с советским лидером Михаилом Горбачевым в Рейкьявике в 1986 году. Эта встреча, как считается, стала ключевой для сокращения стратегических вооружений двух стран и окончания "холодной войны" между США и СССР.
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