Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа

"Ясно, что я это решение полностью поддерживаю, не только и даже не столько из-за его соответствия закону, а по тем соображениям... (что) если переводчика можно вызвать в конгресс или же раскрыть его записи встречи, то какой иностранный деятель захочет встречаться с президентом... И, более того, зачем вообще самому президенту или другим лицам американского правительства пользоваться услугами собственных переводчиков, если есть опасность, что они могут быть вызваны после этого в конгресс? Лучше в таком случае полагаться на переводчиков другой стороны, которых нельзя вызывать на показания в наш конгресс", - сказал агентству Заречняк.