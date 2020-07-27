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Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
Бывший переводчик президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк заявил РИА Новости, что поддерживает решение американского суда, отказавшегося публиковать... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:36
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дональд трамп, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, сша, в мире

Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа

09:36 27.07.2020
70619
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший переводчик президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк заявил РИА Новости, что поддерживает решение американского суда, отказавшегося публиковать записи американского переводчика со встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
"Ясно, что я это решение полностью поддерживаю, не только и даже не столько из-за его соответствия закону, а по тем соображениям... (что) если переводчика можно вызвать в конгресс или же раскрыть его записи встречи, то какой иностранный деятель захочет встречаться с президентом... И, более того, зачем вообще самому президенту или другим лицам американского правительства пользоваться услугами собственных переводчиков, если есть опасность, что они могут быть вызваны после этого в конгресс? Лучше в таком случае полагаться на переводчиков другой стороны, которых нельзя вызывать на показания в наш конгресс", - сказал агентству Заречняк.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
17 января 2019, 03:28
В США сенаторы требуют доступ к переводчикам Трампа на встречах с Путиным
Федеральный судья Тревор Макфадден на прошлой неделе постановил, что записи американского переводчика встречи Трампа и Путина не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.
Речь идет о встрече президентов на полях саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о "российских связях" Трампа.
Димитрий Заречняк несколько лет работал с Рональдом Рейганом - президентом США в 1981-1989 годах. В частности, Заречняк переводил Рейгана на историческом саммите с советским лидером Михаилом Горбачевым в Рейкьявике в 1986 году. Эта встреча, как считается, стала ключевой для сокращения стратегических вооружений двух стран и окончания "холодной войны" между США и СССР.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
18 июля 2018, 22:28
Эксперт назвал ситуацию с призывом допросить переводчика Трампа необычной
7913531011
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РоссияДональд ТрампРональд РейганМихаил ГорбачевСССРСШАВ мире
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