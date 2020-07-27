В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе

"Согласно решению трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года командование объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года был издан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook в понедельник утром.