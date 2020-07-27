В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 00.00 (совпадает с мск) понедельника, сообщил пресс-центр операции объединенных сил.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу состоялась 22 июля. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак накануне заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей.
"Согласно решению трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года командование объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года был издан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook в понедельник утром.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.