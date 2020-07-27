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В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 00.00 (совпадает с мск)... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:36
руслан хомчак
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Киеве заявили о прекращении огня в Донбассе

09:28 27.07.2020 (обновлено: 09:36 27.07.2020)
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 00.00 (совпадает с мск) понедельника, сообщил пресс-центр операции объединенных сил.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу состоялась 22 июля. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак накануне заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей.
Бойцы ополчения Донбасса
Вчера, 01:23
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
"Согласно решению трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года командование объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года был издан приказ командующего объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook в понедельник утром.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
26 июля, 20:46
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
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Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСергей НаевЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
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