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Украинский портал StopFake обвинили в связях с ультраправыми
Украинский интернет-портал StopFake, нанятый социальной сетью Facebook для проверки постов на достоверность в этом году, столкнулся с обвинениями в связях с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T09:23
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РИА Новости
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353
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ситуация на украине, facebook, украина, в мире

Украинский портал StopFake обвинили в связях с ультраправыми

09:23 27.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинский интернет-портал StopFake, нанятый социальной сетью Facebook для проверки постов на достоверность в этом году, столкнулся с обвинениями в связях с ультраправыми и предвзятом отношении, сообщает издание New York Times.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о связях проекта StopFake с ультраправыми. Издание Zaborona в этом месяце опубликовало материал, содержащий фотографии, на которых один из основных участников StopFake встречается с украинскими националистами, в том числе с неонацистской музыкальной группой, известной своей песней, в которой отрицает Холокост. После публикации одна из авторов издания Екатерина Сергацкова получила угрозы в свой адрес и была вынуждена покинуть Украину.
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Как отмечает New York Times, с апреля StopFake проверил более 200 постов и статей в Facebook на русском и украинском языках. Большинство из них посвящены публикациям о коронавирусе, однако некоторые связаны с темой "украинской национальной идентичности".
В одном из помеченных как "недостоверный" постов утверждается, что большинство украинцев считают День победы праздником. В другом - портал пометил статью "Украина - это русские люди".
Представители StopFake отрицают наличие каких-либо связей с ультраправыми и утверждают, что при проверке публикаций руководствуются принципами беспристрастности.
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