В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения

Отмечается, что подразделения и штабы выдвинулись на полигоны, где пройдут маневры. Две крупные войсковые группировки будут противостоять друг другу в единой тактической обстановке. Учения продлятся более одной недели. Колонны военнослужащих и техники отработают скрытное перемещение в сложной тактической обстановке. Для маневров используются основные и рокадные дороги, прикрытие войск осуществляется средствами войсковой ПВО.