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В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения
Крупные учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа стартовали в понедельник в двух регионах Дальнего Востока, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:43
т-80бв
дальний восток
амурская область
безопасность
в мире
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РИА Новости
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353
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т-80бв, дальний восток, амурская область, безопасность, в мире

В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения

08:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Крупные учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа стартовали в понедельник в двух регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба округа.
"Два мотострелковых соединения ВВО подняты по учебной тревоге в ходе стартовавшего крупного двустороннего учения на территории Амурской области и Еврейской автономной области. В учении задействовано более 4 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения и штабы выдвинулись на полигоны, где пройдут маневры. Две крупные войсковые группировки будут противостоять друг другу в единой тактической обстановке. Учения продлятся более одной недели. Колонны военнослужащих и техники отработают скрытное перемещение в сложной тактической обстановке. Для маневров используются основные и рокадные дороги, прикрытие войск осуществляется средствами войсковой ПВО.
Сообщается, что в учениях задействовано около 800 единиц техники, в том числе недавно поступившие современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и "Акация", модернизированные реактивные системы залпового огня "Град". На всех этапах учений будут применяться беспилотники.
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