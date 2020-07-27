В двух регионах Дальнего Востока начались военные учения

ХАБАРОВСК, 27 июл - РИА Новости. Крупные учения с привлечением более 4 тысяч военнослужащих Восточного военного округа стартовали в понедельник в двух регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба округа.
"Два мотострелковых соединения ВВО подняты по учебной тревоге в ходе стартовавшего крупного двустороннего учения на территории Амурской области и Еврейской автономной области. В учении задействовано более 4 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения и штабы выдвинулись на полигоны, где пройдут маневры. Две крупные войсковые группировки будут противостоять друг другу в единой тактической обстановке. Учения продлятся более одной недели. Колонны военнослужащих и техники отработают скрытное перемещение в сложной тактической обстановке. Для маневров используются основные и рокадные дороги, прикрытие войск осуществляется средствами войсковой ПВО.
Сообщается, что в учениях задействовано около 800 единиц техники, в том числе недавно поступившие современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и "Акация", модернизированные реактивные системы залпового огня "Град". На всех этапах учений будут применяться беспилотники.