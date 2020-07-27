Новый российский космический робот может остаться без личного имени

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Следующий российский космический робот, который разрабатывается на смену роботу "Федору", может остаться без собственного имени, а получить цифро-буквенное обозначение, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров.
"У нас он носит название SAR – система антропоморфная робототехническая. Нового имени мы не придумывали. Думаю, в итоге будет, возможно, цифро-буквенное обозначение. В данной ситуации это было бы правильно", - сказал Дудоров.
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В ноябре 2019 года ряд СМИ сообщил со ссылкой на "Роскосмос", что в 2023 году пилотом российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" станет робот, который получит название "Артем". Отмечалось, что робот будет управлять кораблем - нажимать кнопки, выполнять определенные операции. Он должен стать более совершенным робототехническим комплексом, чем робот "Федор". Имя "Федор" в свое время роботу дал, будучи в то время вице-премьером, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Примечательно, что имена Федор и Артем носят внуки Рогозина.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". Помимо личного имени у робота был позывной – Skybot F-850. На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября "Федор" вернулся на Землю.
Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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