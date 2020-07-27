Новый российский космический робот может остаться без личного имени

"У нас он носит название SAR – система антропоморфная робототехническая. Нового имени мы не придумывали. Думаю, в итоге будет, возможно, цифро-буквенное обозначение. В данной ситуации это было бы правильно", - сказал Дудоров.

Следующий робот создается в рамках проекта "Теледроид". Проект предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.