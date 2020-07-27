В Приамурье в двух селах ввели режим ЧС из-за дождевого паводка

Аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону помогает населению. В превентивных целях в ночь на понедельник в пункты временного размещения, организованные на базе спорткомплекса села Екатеринославка и школы села Романовка, эвакуирован 21 человек, в том числе 10 детей. Последствия ЧС ликвидируют 62 человека с использованием 14 единиц техники.

После грозы и шквалистого ветра до 27 метров в секунду в Октябрьском районе Приамурья две недели назад был введен режим ЧС, стихия нарушила электроснабжение, были сорваны кровли с 15 многоквартирных жилых домов и шести социально-значимых объектов, были обрушены две водонапорные башни, местные власти продолжают подсчитывать ущерб.