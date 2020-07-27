В Приамурье в двух селах ввели режим ЧС из-за дождевого паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов и 66 придомовых территории в селах Романовка и Смелое Октябрьском района Амурской области, в населенных пунктах введен режим ЧС, сообщает ГУМЧС по региону.
Как уточняет ведомство, в субботу в Октябрьском районе за 12 часов выпало 42 миллиметра осадков.
"... В результате сильного дождя,... по предварительной информации, вода зашла в 36 жилых домов и на 66 придомовых территорий: в селе Смелое 29 жилых домов и 29 придворовых территорий, в Романовке – семь жилых домов и 37 придворовых территорий. На территории населенных пунктов работают комиссии администрации Октябрьского района по уточнению и оценке ущерба. Распоряжением главы Октябрьского района на территории с. Смелое Королинского сельсовета и с. Романовка Романовского сельсовета введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Амурской области.
Аэромобильная группировка ГУ МЧС по региону помогает населению. В превентивных целях в ночь на понедельник в пункты временного размещения, организованные на базе спорткомплекса села Екатеринославка и школы села Романовка, эвакуирован 21 человек, в том числе 10 детей. Последствия ЧС ликвидируют 62 человека с использованием 14 единиц техники.
После грозы и шквалистого ветра до 27 метров в секунду в Октябрьском районе Приамурья две недели назад был введен режим ЧС, стихия нарушила электроснабжение, были сорваны кровли с 15 многоквартирных жилых домов и шести социально-значимых объектов, были обрушены две водонапорные башни, местные власти продолжают подсчитывать ущерб.