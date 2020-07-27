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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574957122.html
В Казахстане за сутки выявили более 1,4 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1402 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 83 122, сообщила в понедельник межведомственная... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
алма-ата
казахстан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,4 тысячи случаев коронавируса

06:33 27.07.2020 (обновлено: 06:44 27.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 27 июл — РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1402 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 83 122, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 51,8 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 813, бессимптомных носителей — 589", — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Нур-Султане (292) и Алма-Ате (221).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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