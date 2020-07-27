В Петербурге рассказали, что у ребенка вновь нашли COVID-19 после лечения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, вероятно, зарегистрировали повторный случай заражения коронавирусом ребенком, рассказала газете " Комсомольская правда " заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова.

По словам специалиста, четырехлетний мальчик с коронавирусом поступил в отделение около месяца назад. После курса лечения анализы на COVID-19 у ребенка стали показывать отрицательный результат. Некоторое время спустя он вновь стал положительным.

"Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это", — призналась Баннова.

Подчеркивается, что речь может идти о повторном заражении. Согласно одной из версий, у ребенка было тяжелое сопутствующее онкозаболевание, связанное с поражением крови.

"В какой-то момент за счет лечения количество вируса в его организме снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами", — подчеркнула эксперт.

После этого вирус снова начал размножаться из-за особенностей иммунитета мальчика. Баннова отметила, что выяснить точную причину повторного заболевания крайне затруднительно. Пациент выздоровел и покинул отделение.