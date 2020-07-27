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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574956979.html
В Петербурге рассказали, что у ребенка вновь нашли COVID-19 после лечения
В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, вероятно, зарегистрировали повторный случай заражения коронавирусом ребенком,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:27
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге рассказали, что у ребенка вновь нашли COVID-19 после лечения

06:27 27.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, вероятно, зарегистрировали повторный случай заражения коронавирусом ребенком, рассказала газете "Комсомольская правда" заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова.
По словам специалиста, четырехлетний мальчик с коронавирусом поступил в отделение около месяца назад. После курса лечения анализы на COVID-19 у ребенка стали показывать отрицательный результат. Некоторое время спустя он вновь стал положительным.

"Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это", — призналась Баннова.

Подчеркивается, что речь может идти о повторном заражении. Согласно одной из версий, у ребенка было тяжелое сопутствующее онкозаболевание, связанное с поражением крови.

"В какой-то момент за счет лечения количество вируса в его организме снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами", — подчеркнула эксперт.

После этого вирус снова начал размножаться из-за особенностей иммунитета мальчика. Баннова отметила, что выяснить точную причину повторного заболевания крайне затруднительно. Пациент выздоровел и покинул отделение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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