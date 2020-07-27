Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

"Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры. Не дай Бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в "Норд-Осте", — отметил Соловьев.