https://ria.ru/20200727/1574955955.html
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Воскресный вечер" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в переговоры... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:56
2020-07-27T04:56
захват заложников в луцке
ситуация на украине
владимир соловьев (телеведущий)
владимир зеленский
украина
в мире
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Лысый Кучерявый
Почему соловей не на итальянском чирикает?
67
Klavdia Kovtun
Лысый Кучерявый, более весомых аргументов не нашлось))). Оно и понятно, что здесь скажешь...Каков президент, такой и террорист - клоуны...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, владимир соловьев (телеведущий), владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев
в эфире программы "Воскресный вечер
" раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского
, который вступил в переговоры с захватчиком заложников.
Ранее Зеленский выполнил требования захватившего заложников в Луцке человека, записав видео, а также напрямую поговорив с ним.
"Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры. Не дай Бог появятся серьезные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в "Норд-Осте", — отметил Соловьев.
Кроме того, телеведущий прокомментировал видео задержания захватчика заложников.
"Выходит террорист, ставит неизвестно что — может быть, там взрывчатка. Он несколько минут стоит и говорит: "Ну, что, брать меня кто-нибудь будет? Пацаны, я вышел, может, семечек кто-нибудь принесет?" И он никому не интересен", — сыронизировал телеведущий.
Соловьев обратил внимание, что злоумышленника задержали "трое ленивых людей".
"Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. <...> Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: "Тут налета, с поворота". Приехали: "Всем мордой в грязь!". А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой", — заключил он.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне".
После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля его арестовали.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко
сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.