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"Русал" сохранил выпуск алюминия на уровне 1,867 млн тонн
ОК "Русал" в первом полугодии 2020 года произвела 1,867 миллиона тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:38
русал
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РИА Новости
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русал, новости компаний - экономика, экономика

"Русал" сохранил выпуск алюминия на уровне 1,867 млн тонн

04:38 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ОК "Русал" в первом полугодии 2020 года произвела 1,867 миллиона тонн, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Продажи первичного алюминия и сплавов при этом снизились на 4,4%, до 1,89 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,756 тысячи долларов, уменьшившись на 10,4%. Доля продаж продукции с высоко добавленной стоимостью (ПДС) увеличилась до 42% с 34% годом ранее.
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Чистая прибыль "Русала" в 2019 году сократилась в 1,77 раза
Объем производства глинозема в I полугодии вырос на 4,5%, до 4,022 миллиона тонн, добыча бокситов сократилась на 7,5%, до 7,469 миллиона тонн, нефелиновой руды - увеличилась на 5,1%, до 2,264 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки увеличился на 0,6%, до 49,1 тысячи тонн.
Во втором квартале 2020 года выпуск алюминия относительно предыдущего квартала снизился на 1,4%, до 927 тысяч тонн. Добыча бокситов выросла на 8,8%, до 3,892 миллиона тонн, нефелиновой руды - на 9%, до 1,181 миллиона тонн, производство глинозема снизилось на 4,5%, до 2,009 миллиона тонн, фольги и упаковки - сократилось на 3,6%, до 24,1 тысячи тонн. Реализация алюминия возросла на 6,8%, до 976 тысяч тонн при средней цене 1,654 тысячи долларов за тонну (снижение на 11,3%). Доля продаж ПДС снизилась до 37% с 42% кварталом ранее из-за пандемии COVID-19.
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Как отметили в "Русале", в I полугодии мировой спрос на алюминий снизился в годовом исчислении на 6,6%, до 30,3 миллиона тонн, а на мировом рынке наблюдался профицит металла в объеме 1,8 миллиона тонн. В то же время в компании отметили, что в мае-июне мировая промышленность продолжила восстановление после разрушительного воздействия COVID-19, и хотя риск второй волны пандемии продолжает создавать неопределенность на рынке, большинство стран настроены в отношении второго полугодия более оптимистично.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении.
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РусалНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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