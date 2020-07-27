В России разлучат "братьев-роботов"

"Теледроид" (проект по созданию робота для работы на поверхности МКС - ред.) будет создаваться в двух-трех экземплярах. Финальная версия, которая полетит в космос, ее точная копия, которая останется на Земле, и несколько промежуточных вариантов, которые нужны для отработки технологий. Не исключаю, что в рамках многочисленных испытаний один из финальных образцов может быть уничтожен", - сказал Дудоров.