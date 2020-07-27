https://ria.ru/20200727/1574955677.html
В России разлучат "братьев-роботов"
Новый российский космический робот, создающийся для работы на поверхности Международной космической станции, будет изготовлен в нескольких экземплярах - один из РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T04:07
2020-07-27T04:07
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Новый российский космический робот, создающийся для работы на поверхности Международной космической станции
, будет изготовлен в нескольких экземплярах - один из них сможет отправиться в космос, другой останется на Земле, а третьего, возможно, уничтожат, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Теледроид" (проект по созданию робота для работы на поверхности МКС - ред.) будет создаваться в двух-трех экземплярах. Финальная версия, которая полетит в космос, ее точная копия, которая останется на Земле, и несколько промежуточных вариантов, которые нужны для отработки технологий. Не исключаю, что в рамках многочисленных испытаний один из финальных образцов может быть уничтожен", - сказал Дудоров.
Он отметил, что в связи с требованиями к космической технике некоторые разработчики оборудования делают до пяти идентичных образцов для различного рода испытаний перед запуском в космос.
"Остающаяся на Земле точная копия необходима для того, чтобы в случае нештатной ситуации с роботом в космосе можно было сымитировать аналогичную ситуацию на Земле, разобраться в причинах и все исправить", - пояснил Дудоров.
Создающийся в рамках проекта "Теледроид" робот будет сделан как антропоморфный робот без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале 2020 года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Запуск робота в космос планируется на 2024 год.