Робот "Федор" станет "тренером" для следующего космического робота

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Дальнейшее использование (робота "Федора" - ред.) предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. То есть на "Федоре" будут отрабатываться технологии для нового робота", - сказал Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.
"Сейчас робот находится в ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космических кораблей "Союз", на одном из которых в космосе побывал робот - ред.), но идет оформление документов, чтобы передать его в собственность главного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш", - рассказал Дудоров.
Проект "Теледроид" предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале этого года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.
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