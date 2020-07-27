Робот "Федор" станет "тренером" для следующего космического робота

"Дальнейшее использование (робота "Федора" - ред.) предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. То есть на "Федоре" будут отрабатываться технологии для нового робота", - сказал Дудоров.