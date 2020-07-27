Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200727/1574955364.html
Робот "Федор" станет "тренером" для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T03:21
хочу стать космонавтом
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
цниимаш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/37/1558523793_0:793:2048:1945_1400x0_80_0_0_5dcb78c31e356ab501b6efc0a64bfab9.jpg
https://ria.ru/20200210/1564505813.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/37/1558523793_0:793:2048:1945_1400x0_80_0_0_5dcb78c31e356ab501b6efc0a64bfab9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155852/37/1558523793_0:601:2048:2137_1400x0_80_0_0_ed1b09492e7217531a1d467620c1669c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155852/37/1558523793_0:345:2048:2393_1400x0_80_0_0_05b497da978deca9e090f1cfc75a4363.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш

Робот "Федор" станет "тренером" для следующего космического робота

03:21 27.07.2020
347
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобот Федор в спускаемом аппарате космического корабля "Союз МС-14" после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
Робот Федор в спускаемом аппарате космического корабля Союз МС-14 после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Дальнейшее использование (робота "Федора" - ред.) предполагается в качестве одного из технологических макетов при работе по проекту "Теледроид". Это проект по созданию робототехнического комплекса антропоморфного типа, который должен работать на поверхности МКС, выполнять целый ряд технологических операций. То есть на "Федоре" будут отрабатываться технологии для нового робота", - сказал Дудоров.
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Федор" вернулся на Землю.
"Сейчас робот находится в ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космических кораблей "Союз", на одном из которых в космосе побывал робот - ред.), но идет оформление документов, чтобы передать его в собственность главного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш", - рассказал Дудоров.
Проект "Теледроид" предполагает создание антропоморфного робота без ног, который будет работать на внешней поверхности МКС. В феврале этого года сообщалось, что завершено эскизное и техническое проектирование этого робототехнического комплекса. Робота планируется отправить в космос в 2024 году.
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Федор
10 февраля, 15:10РИА Наука
Робота "Федора" на МКС научили вытирать "пот" полотенцем
470000
Обсудить 1
Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
Рекомендуем
Российский космический робот Федор
В России разлучат "братьев-роботов"
Кошка и собака
Исследование: россияне увеличили интерес к покупке домашних животных
Сотрудник пожарной службы
В Пензе потушили пожар на территории пекарни
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК: ущерб от налоговых преступлений за полгода составил 47 млрд руб
Золотые слитки
Цена золота обновила исторический рекорд в 1911,6 доллара за унцию
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи
Вильфанд рассказал, где самое теплое море
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
В ГД предложили изымать участки фермеров, виновных в ландшафтных пожарах
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Пушков рассказал о страхе Зеленского
Бурый медведь
На Камчатке нашли тело убитого медведем пенсионера
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений
Мужчина, страдающий ожирением
Врач призвал перестать "лечить" ожирение диетами
Приложение Tik Tok
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ
"Русал" сохранил выпуск алюминия на уровне 1,867 млн тонн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в 3,6 раза относительно мая
09:02В Афинах обстреляли журналиста скандальной газеты, сообщило издание
09:02В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета
08:55В Приморье в августе пройдут двусторонние тактические учения
08:54В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1137
08:51Узбекистан организует вывоз студентов, застрявших в России из-за COVID-19
08:47В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотр
08:47В Забайкалье готовятся к финальному этапу снятия ограничений по COVID-19
08:46Названы повышающие риск смерти при коронавирусе заболевания
08:37В Киргизии выявили 483 новых случая заражения коронавирусом
08:31В Роскачестве рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее
08:30В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
08:23Бизнесмена из Железногорска заподозрили в мошенничестве
08:19В восьми московских парках открылись веревочные городки
08:15В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
08:12В Калмыкии возобновляют работу кафе и рестораны
08:11Власти Югры назвали общую площадь лесных пожаров в 2020 году
08:10Кузнецова посмотрела фильм Собчак об избиении детей в уральском монастыре
08:03Новый российский космический робот может остаться без личного имени
07:58Из вьетнамского города Дананг из-за COVID-19 вывезут 80 тысяч туристов
Лента новостейМолния