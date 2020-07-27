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Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T06:04
москва
уфа
челябинск
тюмень
экономика
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_0bdf1f94c4e1c7c86682db4e6d96a895.jpg
https://ria.ru/20200714/1574354155.html
https://ria.ru/20200709/1574105593.html
А в СССР всё было практически ровно, только на Северах и в регионах районки и надбавки накручивали. А сейчас - современное капиталистическое рабство, обман и обдиралово наименее хитропопых.
67
одна из самых популярных профессий- охранник... куда катится страна.....
29
12
москва
уфа
челябинск
тюмень
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571096969_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_0bdf1f94c4e1c7c86682db4e6d96a895.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, уфа, челябинск, тюмень, экономика

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

03:11 27.07.2020 (обновлено: 06:04 27.07.2020)
36538
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".

"Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле — около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.
Банкомат
14 июля, 19:32
В России сравнили зарплаты мужчин и женщин
Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.
Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму учителя в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей.
Выше предлагаемые зарплаты в Москве и для продавцов — около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи. Наименьшие средние предложения зафиксированы в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.
Сотрудник полиции
9 июля, 12:32
Полицейским в Москве и Петербурге подняли зарплату
1614109103107
Обсудить 12
МоскваУфаЧелябинскТюменьЭкономика
Популярные комментарии
А в СССР всё было практически ровно, только на Северах и в регионах районки и надбавки накручивали. А сейчас - современное капиталистическое рабство, обман и обдиралово наименее хитропопых.
27 июля, 04:57
ЛКЛысый Кучерявый
6010303
одна из самых популярных профессий- охранник... куда катится страна.....
27 июля, 05:52
Дмитрий Родионов
2101322
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