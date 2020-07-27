Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

"Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.