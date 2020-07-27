Пушков рассказал о страхе Зеленского

"(Зеленский. — Прим. Ред.) поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его", — написал Пушков в твиттере .

По его словам, украинский лидер не может и не хочет выполнить Минские соглашения, поэтому тянет время. При этом сенатор убежден, пересмотреть документ Зеленскому не дадут.