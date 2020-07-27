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Пушков рассказал о страхе Зеленского
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений, отметив, что тот боится РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:54
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
президентские выборы на украине
донецкая народная республика
верховная рада украины
алексей пушков
владимир зеленский
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Сколько верёвочке не виться, а решать вопрос прийдется. Так что Зе уже практически загнан в угол...
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донецкая народная республика
берлин (город)
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, президентские выборы на украине, донецкая народная республика, верховная рада украины, алексей пушков, владимир зеленский, дмитрий песков, берлин (город), украина, в мире

Пушков рассказал о страхе Зеленского

02:54 27.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений, отметив, что тот боится заявить Берлину и Парижу об отказе от их выполнения.

"(Зеленский. — Прим. Ред.) поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его", — написал Пушков в твиттере.

По его словам, украинский лидер не может и не хочет выполнить Минские соглашения, поэтому тянет время. При этом сенатор убежден, пересмотреть документ Зеленскому не дадут.

"Вот и выдумывает всякие отсрочки. Детские игры", — заключил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ироничной манере ответила на предложение Зеленского, пообещав, что российское дипведомство поможет украинскому лидеру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке, поскольку документ содержателен и включает в себя исчерпывающие формулировки.
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Ранее в российском МИД констатировали, что Украина фактически вышла из Минских соглашений. Захарова отметила, что постановление Верховной рады по местным выборам нуждается в разъяснении, и призвала партнеров по "нормандскому формату" — Германию и Францию — дать оценку сложившейся ситуации.
Представители ДНР и ЛНР рассказали, что украинская сторона отказалась объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
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Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией.
В Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
109172007
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеПрезидентские выборы на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сколько верёвочке не виться, а решать вопрос прийдется. Так что Зе уже практически загнан в угол...
27 июля, 03:38
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