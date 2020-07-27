В ДНР заявили о готовности реагировать на нарушения прекращения огня

"Подразделения ДНР, как и ранее, продолжают выполнять взятые на себя обязательства в рамках соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня. Оперативные группы представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации как и ранее, в режиме 24 на 7, контролируют обстановку на линии соприкосновения и готовы своевременно реагировать на нарушения противника, в том числе путем задействования соответствующего механизма, прописанного в дополнительных мерах", - сказал Якубов.