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Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам на слухи о вероятном появлении Ларисы Гузеевой на телешоу "Дом-2" в качестве ведущей. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:29
культура
россия
лариса гузеева
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
ксения бородина
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россия, лариса гузеева, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, ксения бородина

Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"

01:29 27.07.2020
2371
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам на слухи о вероятном появлении Ларисы Гузеевой на телешоу "Дом-2" в качестве ведущей.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Гузеева якобы согласилась участвовать в проекте "за большое вознаграждение".

"Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, а вместо Кадони — Кашпировский. Вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся", — отшутилась Бородина в инстаграме.

Также телеведущая опровергла слухи о том, что новой ведущей "Дома-2" станет блогер Анастасия Ивлеева.

"Вот просто объясните, где вы это берете? С потолка? Что за идиотизм?" — заключила она.

Накануне Гузеева заявила, что картина "Соперницы" с ней в главной роли является "худшим фильмом всех времен и народов".
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КультураРоссияЛариса ГузееваАнастасия ИвлееваШоу-бизнесКсения Бородина
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