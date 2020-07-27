https://ria.ru/20200727/1574954453.html
Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам на слухи о вероятном появлении Ларисы Гузеевой на телешоу "Дом-2" в качестве ведущей. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:29
2020-07-27T01:29
культура
россия
лариса гузеева
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
ксения бородина
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса гузеева, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, ксения бородина