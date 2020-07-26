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https://ria.ru/20200726/1574925166.html
Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Картина "Соперницы" с Ларисой Гузеевой в главной роли является "худшим фильмом всех времен и народов", считает сама актриса. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:07
культура
россия
лариса гузеева
кино и сериалы
шоу-бизнес
ссср
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https://ria.ru/20200327/1569220807.html
Мне она нравилась как актриса, но вот поведение на тв и эта низкопробная передача давай поженимся..... оставляют много вопросов. Извиняюсь, если кого обидел.
28
Слишком много этой дамы везде.....
12
11
россия
ссср
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150062/93/1500629317_0:0:2572:1447_1400x0_80_0_0_f331f7adf87f3c4b2654e7fe8dd704d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лариса гузеева, кино и сериалы, шоу-бизнес, ссср

Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

02:07 26.07.2020
148122
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Актриса Лариса Гузеева . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Картина "Соперницы" с Ларисой Гузеевой в главной роли является "худшим фильмом всех времен и народов", считает сама актриса.
Об этом она написала в ответ подписчице в инстаграме. Артистка разместила фотографию, на которой ей 30 лет. По словам Гузеевой, на снимке ее запечатлели, когда она не позировала. При этом, заметила актриса, на фото у нее стиснуты зубы.
"Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и "учителям" спасибо. Всем счастья!" — отметила Гузеева в публикации.
Одна из пользовательниц в комментариях вспомнила роль актрисы в "Соперницах" и высоко ее оценила.
"Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно", — написала @irina.sarkis.92.
"Худший фильм всех времен и народов", — ответила Гузеева.
"Напрасно Вы так о фильме. Я была чемпионкой СССР, мастером спорта по гребле. С удовольствием смотрели этот фильм тогда и сейчас. Теперь это ностальгия по тем лодкам, веслам, форме, по сборной, соревнованиям. Ведь сейчас все в гребле по-другому... а Вы нас переносите в дорогие для нас времена", — возразила ее собеседница.
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Другие подписчики вступились за картину. Также некоторые восхитились работой актрисы в фильме "Жестокий Романс".
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Обсудить 11
КультураРоссияЛариса ГузееваКино и сериалыШоу-бизнесСССР
Популярные комментарии
Мне она нравилась как актриса, но вот поведение на тв и эта низкопробная передача давай поженимся..... оставляют много вопросов. Извиняюсь, если кого обидел.
26 июля, 05:25
DDialint62
2700100
Слишком много этой дамы везде.....
26 июля, 06:19
Егор Панкратов
1110000
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