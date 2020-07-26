Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Картина "Соперницы" с Ларисой Гузеевой в главной роли является "худшим фильмом всех времен и народов", считает сама актриса.
Об этом она написала в ответ подписчице в инстаграме. Артистка разместила фотографию, на которой ей 30 лет. По словам Гузеевой, на снимке ее запечатлели, когда она не позировала. При этом, заметила актриса, на фото у нее стиснуты зубы.
"Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба. Ну и "учителям" спасибо. Всем счастья!" — отметила Гузеева в публикации.
Одна из пользовательниц в комментариях вспомнила роль актрисы в "Соперницах" и высоко ее оценила.
"Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно", — написала @irina.sarkis.92.
"Худший фильм всех времен и народов", — ответила Гузеева.
"Напрасно Вы так о фильме. Я была чемпионкой СССР, мастером спорта по гребле. С удовольствием смотрели этот фильм тогда и сейчас. Теперь это ностальгия по тем лодкам, веслам, форме, по сборной, соревнованиям. Ведь сейчас все в гребле по-другому... а Вы нас переносите в дорогие для нас времена", — возразила ее собеседница.
Другие подписчики вступились за картину. Также некоторые восхитились работой актрисы в фильме "Жестокий Романс".