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Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минкомсвязь и подведомственные ей Россвязь, Роскомнадзор и Роспечать, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T00:57
алексей кудрин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
федеральное агентство связи (россвязь)
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
счетная палата рф
экономика
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РИА Новости
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алексей кудрин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), федеральное агентство связи (россвязь), федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), счетная палата рф, экономика

Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи

00:57 27.07.2020
353
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минкомсвязь и подведомственные ей Россвязь, Роскомнадзор и Роспечать, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета отмечен у Минкомсвязи – 77,1%. "В основном это связано с пересмотром национальной программы "Цифровая экономика", новая редакция которой была утверждена спустя 6 месяцев после начала финансового года. В результате кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36 или 56%", - указывает СП.
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Не многим лучше обстоят дела с реализацией госпрограммы "Информационное общество", ответственным исполнителем по которой выступает Минкомсвязь. "Из 74 целевых показателей в 2019 году не достигнуты 12. Причем некоторые из них не выполняются уже не первый год. Всего на реализацию мероприятий ГП "Информационное общество" в 2019 году было предусмотрено 240 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 218,4 млрд рублей или 91%", - прокомментировал ситуацию аудитор Алексей Каульбарс.
В ходе проверки Счетная палата обратила внимание на значительный рост дебиторской задолженности по расходам Минкомсвязи и Россвязи. Так, у министерства она выросла за год более чем в 3,6 раза и составила 13,5 миллиарда рублей. Причина – значительный рост авансирования по госконтрактам, а также увеличение остатков субсидий, которые ведомство предоставило в 2019 году бюджетным учреждениям и иным юрлицам.
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Проверка также выявила нарушения при госзакупках. В частности, Роспечать без торгов заключила 9 контрактов на организацию и проведение книжных фестивалей общей стоимостью свыше 133 миллионов рублей.
В части Роскомнадзора выявлены недостатки при предоставлении субсидий подведомственным предприятиям. Так, по соглашению о предоставлении ассигнований ФГУП "Главный радиочастотный центр" числовой показатель результативности использования субсидии в 2019 году был равен нулю, таким образом, допускалось отсутствие какого-либо результата.
Глава СП Алексей Кудрин в январе в интервью РИА Новости сообщал, что объем неисполненных расходов бюджета РФ по итогам 2019 года оценивается в 1,115 триллиона рублей.
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Алексей КудринМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Федеральное агентство связи (Россвязь)Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Счетная палата РФЭкономика
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