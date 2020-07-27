Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Роскомнадзор и Счетная палата РФ проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минкомсвязь и подведомственные ей Россвязь Роспечать , говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета отмечен у Минкомсвязи – 77,1%. "В основном это связано с пересмотром национальной программы "Цифровая экономика", новая редакция которой была утверждена спустя 6 месяцев после начала финансового года. В результате кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36 или 56%", - указывает СП.

Не многим лучше обстоят дела с реализацией госпрограммы "Информационное общество", ответственным исполнителем по которой выступает Минкомсвязь. "Из 74 целевых показателей в 2019 году не достигнуты 12. Причем некоторые из них не выполняются уже не первый год. Всего на реализацию мероприятий ГП "Информационное общество" в 2019 году было предусмотрено 240 млрд рублей. Кассовое исполнение составило 218,4 млрд рублей или 91%", - прокомментировал ситуацию аудитор Алексей Каульбарс.

В ходе проверки Счетная палата обратила внимание на значительный рост дебиторской задолженности по расходам Минкомсвязи и Россвязи. Так, у министерства она выросла за год более чем в 3,6 раза и составила 13,5 миллиарда рублей. Причина – значительный рост авансирования по госконтрактам, а также увеличение остатков субсидий, которые ведомство предоставило в 2019 году бюджетным учреждениям и иным юрлицам.

Проверка также выявила нарушения при госзакупках. В частности, Роспечать без торгов заключила 9 контрактов на организацию и проведение книжных фестивалей общей стоимостью свыше 133 миллионов рублей.

В части Роскомнадзора выявлены недостатки при предоставлении субсидий подведомственным предприятиям. Так, по соглашению о предоставлении ассигнований ФГУП "Главный радиочастотный центр" числовой показатель результативности использования субсидии в 2019 году был равен нулю, таким образом, допускалось отсутствие какого-либо результата.