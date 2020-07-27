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Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков, которые накануне спасли тонувшую женщину. Глава региона опубликовал в инстаграме кадры с... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T01:39
россия
дмитрий махонин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермь
пермский край
общество - видео
происшествия
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Молодцы! Нужно либо пористую поверхность сделать в том месте или наложить рёбра. Но лучше вообще этот участок переделать. А пока оградить
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россия
пермь
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:103:3276:1946_1400x0_80_0_0_33549611d603718e77a168dc852814ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий махонин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермь, пермский край, общество - видео, происшествия

Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек

01:01 27.07.2020 (обновлено: 01:39 27.07.2020)
16123
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, RussiaНабережная реки Кама в Перми
Набережная реки Кама в Перми
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, Russia
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков, которые накануне спасли тонувшую женщину. Глава региона опубликовал в инстаграме кадры с места событий.
Как ранее сообщили РИА Новости в краевом МВД, инцидент произошел накануне вечером на набережной в Перми. Женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь ей бросился мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться. Тогда около тридцати человек, проходивших мимо, выстроились в цепочку, взялись за руки и вытянули их. Пермячка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Пермяки друг друга в беде не бросают!" — отметил Махонин.

Глава Пермского края выразил особую благодарность мужчине, который бросился в воду, а также всем, кто не прошел мимо.

"Горжусь, когда вижу такие поступки!" — заявил он.

Махонин призвал местных жителей купаться только в оборудованных местах и беречь себя.
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РоссияДмитрий МахонинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПермьПермский крайОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы! Нужно либо пористую поверхность сделать в том месте или наложить рёбра. Но лучше вообще этот участок переделать. А пока оградить
27 июля, 01:15
Ярослав Погодин
1500000
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