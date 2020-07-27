Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил пермяков, которые накануне спасли тонувшую женщину. Глава региона опубликовал в инстаграме кадры с места событий.
Как ранее сообщили РИА Новости в краевом МВД, инцидент произошел накануне вечером на набережной в Перми. Женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь ей бросился мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться. Тогда около тридцати человек, проходивших мимо, выстроились в цепочку, взялись за руки и вытянули их. Пермячка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Пермяки друг друга в беде не бросают!" — отметил Махонин.
Глава Пермского края выразил особую благодарность мужчине, который бросился в воду, а также всем, кто не прошел мимо.
"Горжусь, когда вижу такие поступки!" — заявил он.
Махонин призвал местных жителей купаться только в оборудованных местах и беречь себя.
12 июня 2019, 17:19В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео