Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574945136.html
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:38
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:103:3276:1946_1400x0_80_0_0_33549611d603718e77a168dc852814ee.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574024460.html
3
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:103:3276:1946_1400x0_80_0_0_33549611d603718e77a168dc852814ee.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_4beb38e79c65dd3d0f3814d864f90ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_614:0:2662:2048_1400x0_80_0_0_a82c29dadc8d0ecc707e2d13782cb67e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

16:43 26.07.2020 (обновлено: 20:38 26.07.2020)
31502
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, RussiaНабережная реки Кама в Перми
Набережная реки Кама в Перми
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, Russia
ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на набережной. Женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть.
На помощь ей бросился молодой мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться.
"Неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, <...> вытянули их. Было около тридцати человек", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что звонок о происшествии поступил в МЧС уже после того, как тонувшую спасли. Женщина находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Людей, пришедших на помощь, просят позвонить в краевое управление МЧС.
Железнодорожный мост через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали
7 июля, 18:44
Подросток и двое мужчин спасли девочку из Оби ценой своих жизней
21282134
Обсудить 3
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Американская телеведущая Виктория Прайс
В США зрительница помогла телеведущей диагностировать рак
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Актриса Оливия де Хэвилленд
Актриса из "Унесенных ветром" умерла на 105-м году жизни
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Анастасия Ивлеева
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Онищенко перечислил специфические симптомы коронавируса
Врач
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
Олег Тиньков
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Вильфанд предупредил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Опубликовано видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
Лента новостейМолния