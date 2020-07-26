https://ria.ru/20200726/1574945136.html
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:43
2020-07-26T20:38
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермь
происшествия
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3
пермь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, происшествия
ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости.
Около тридцати жителей Перми
выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД
.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на набережной. Женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть.
На помощь ей бросился молодой мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться.
"Неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, <...> вытянули их. Было около тридцати человек", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что звонок о происшествии поступил в МЧС уже после того, как тонувшую спасли. Женщина находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Людей, пришедших на помощь, просят позвонить в краевое управление МЧС.