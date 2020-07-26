В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

ПЕРМЬ, 26 июл — РИА Новости. Около тридцати жителей Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на набережной. Женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть.

На помощь ей бросился молодой мужчина, который доставил пострадавшую к берегу. Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться.

"Неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, <...> вытянули их. Было около тридцати человек", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что звонок о происшествии поступил в МЧС уже после того, как тонувшую спасли. Женщина находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.