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Названы европейские страны с самым доступным бензином
Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T02:12
россия
люксембург
рейтинг
авто
федеральная служба государственной статистики (росстат)
португалия
чехия
европа
швейцария
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Паноптикум просто. Страна - один из абсолютных мировых лидеров по добыче нефти, а по доступности бензина на 20 месте в Европе... доколе???
12
А все потому ,что в России государственная монополия на нефть, нет мелких частников владельцев буровых и нефтеперерабатывающих заводов как в штатах к примеру , бояться что зальют рынок дешевым топливом и цена рухнет. Куда смотрит ФАС тут явно сговор государства и производителей.
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россия
люксембург
португалия
чехия
европа
швейцария
норвегия
казахстан
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, люксембург, рейтинг, авто, федеральная служба государственной статистики (росстат), португалия, чехия, европа, швейцария, норвегия, казахстан, украина, бензин, экономика

Названы европейские страны с самым доступным бензином

00:38 27.07.2020 (обновлено: 02:12 27.07.2020)
3108
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, Россия с одной из самых низких цен на топливо — на 20-й позиции, на последнем месте — Украина, свидетельствует исследование РИА Новости.

"Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,6 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тысячи литров бензина", — сообщают составители рейтинга.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года (для Украины и Норвегии — по итогам мая 2020 года). Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты, основываясь на данных официальной статистики, рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.
Как сообщили исследователи, Россия заняла в рейтинге 20-е место, между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию.
Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения.
Кроме Украины, аутсайдерами рейтинга являются Белоруссия, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.
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В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 29,6 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 46,4 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года (с середины января 2020 к началу июля 2020-го) цена на 95-й бензин в нашей стране выросла на 1,3%, а на дизельное топливо снизилась на 0,2%.
Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где литр бензина стоит около 52 российских рублей. Четвертое место по дешевизне бензина занимает Украина. В пересчете на рубли литр 95-го бензина автолюбителям в этой стране обойдется в 57,6 рубля. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.
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Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 125,8 рубля за литр. Далее следуют Дания, Греция, Италия и Португалия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 111 рублей за литр.
В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.
Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане — 31,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива с ценой 47,9 рубля за литр. Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции — 112 рублей за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Италии, Великобритании, Бельгии и Норвегии.
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Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Словении (-23,1%), Болгарии (-22,1%) и на Украине (-22,1%). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (+1,3%), Белоруссии (+1,1%) и в Казахстане (+1,0%).
Ситуация с изменением цен на дизельное топливо была схожа с динамикой цен на бензин. Стоимость дизельного топлива снизилась везде, кроме Белоруссии.
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Эксперты ожидают, что среднегодовая цена нефти в 2020 году составит около 45 долларов за баррель, то есть примерно на 30% ниже, чем в 2019 году. Соответственно, в странах Европы цены моторного топлива также будут значительно ниже, чем в прошлом году. Однако в России, где механизм ценообразования в немалой степени связан с динамикой валютного курса и административными рычагами регулирования, ожидать снижения цен вряд ли стоит. Рост бензиновых цен может составить за год около 4-5%. Учитывая сопоставимый рост заработной платы, можно предположить, что доступность бензина в нашей стране почти не изменится.
Как поясняют составители рейтинга, в первом полугодии 2020 года произошло резкое снижение нефтяных цен. И хотя ситуация на рынке стабилизировалась во втором квартале, тем не менее по сравнению с началом года падение цен составило более 30%. В связи с тем что стоимость сырья за полгода сократилась, розничная цена моторного топлива в странах Европы также снизилась. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения.
Заправочная колонка
15 июля, 19:28
На крымских АЗС снизятся цены на топливо
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РоссияЛюксембургРейтингАвтоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ПортугалияЧехияЕвропаШвейцарияНорвегияКазахстанУкраинаБензинЭкономика
Популярные комментарии
Паноптикум просто. Страна - один из абсолютных мировых лидеров по добыче нефти, а по доступности бензина на 20 месте в Европе... доколе???
27 июля, 03:42
sensotron .
800004
А все потому ,что в России государственная монополия на нефть, нет мелких частников владельцев буровых и нефтеперерабатывающих заводов как в штатах к примеру , бояться что зальют рынок дешевым топливом и цена рухнет. Куда смотрит ФАС тут явно сговор государства и производителей.
27 июля, 01:21
Иван Охлобыстин
610004
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