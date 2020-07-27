В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Частные музеи, рестораны, торговые центры и аквапарки с понедельника возобновляют работу в Частные музеи, рестораны, торговые центры и аквапарки с понедельника возобновляют работу в Санкт-Петербурге в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19.

"С 27 июля возобновляют работу торговые и торгово-развлекательные центры… Смогут возобновить работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых и торгово-развлекательных центрах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов. Объекты развлечения и досуга в торговых центрах пока не смогут начать работу, но для маленьких петербуржцев будут открыты детские игровые комнаты – как в торговых центрах, так и на предприятиях общественного питания", - сообщает пресс-служба губернатора.

При этом будет контролироваться использование средств индивидуальной защиты посетителями и сотрудниками ТЦ, а также соблюдение социальной дистанции между людьми. Помимо регулярной дезинфекции, в торговых центрах организуют термометрию.

В примерочных установят бактерицидные лампы, а одежда будет проходить термическую обработку после каждой примерки. Также сотрудники магазинов, которые расположены в ТЦ, обязаны следить за тем, чтобы кабинки заполнялись в шахматном порядке.

В залах кафе и ресторанов, за исключением фуд-кортов, столики должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Их будут дезинфицировать после каждого посетителя вместе со всеми предметами сервировки, включая меню.

Также с понедельника возобновляется работа частных музеев и выставочных галерей, открываются и аквапарки. Разрешена работа туроператоров и турагентств, а также экскурсионное обслуживание. Снимается запрет на розничную торговлю и оказание услуг общепита в садах, парках и скверах Петербурга.

"Иные временные ограничения продлеваются по 16 августа. В частности, сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий", - отмечают городские власти.