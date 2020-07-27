С мясом, свеклой, клубникой. Отмечаем юбилей гамбургера лучшими рецептами

Год назад в Москве в парке Горького состоялся первый музыкально-гастрономический фестиваль "Бургерфест", где можно было попробовать бутерброды на любой вкус и послушать концерт.

Фестивали и состязания по поеданию гамбургеров проходят в разных странах, особенно много их в США — в Чикаго, в Висконсине и других городах.