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https://ria.ru/20200727/1574792090.html
С мясом, свеклой, клубникой. Отмечаем юбилей гамбургера лучшими рецептами
Вегетарианский, с говядиной, курицей и клубникой — есть десятки видов гамбургеров. Ими угощают президентов, в их честь называют планеты, а фанаты в разных... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T08:00
простые рецепты
гамбург (город)
фото - туризм
еда
что приготовить
рецепты
туризм
еда - туризм
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гамбург (город)
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152823/63/1528236340_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_e6d540034a9bddbcc64b0cae89cb46be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
простые рецепты, гамбург (город), фото - туризм, еда, что приготовить, рецепты, фото, еда - туризм, туризм

С мясом, свеклой, клубникой. Отмечаем юбилей гамбургера лучшими рецептами

08:00 27.07.2020
110
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Вегетарианский, с говядиной, курицей и клубникой — есть десятки видов гамбургеров. Ими угощают президентов, в их честь называют планеты, а фанаты в разных частях света проводят конкурсы и фестивали. В этом году "булочка с котлетой" отмечает юбилей — 120 лет! Необычные кулинарные факты и самые вкусные рецепты — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / VadimVasenin

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из немецкого Гамбурга. Считается, что именно они первыми придумали положить стейк между двух булок, что позволяло есть его на ходу, не пачкая рук.

Затем рецепт изменялся, вместо свинины стали использовать говядину, фарш предпочли вырезке, добавились соусы и зелень.

Гамбургер
1 из 12

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из немецкого Гамбурга. Считается, что именно они первыми придумали положить стейк между двух булок, что позволяло есть его на ходу, не пачкая рук.

Затем рецепт изменялся, вместо свинины стали использовать говядину, фарш предпочли вырезке, добавились соусы и зелень.

© Depositphotos / VadimVasenin
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Любовь к бургерам не зависит от социального статуса и должности гурмана. Так, в 2010 году президенты России Дмитрий Медведев и США Барак Обама после официальной встречи в Белом доме продолжили общение в неформальной обстановке
— приехали в любимую закусочную Обамы. Без пиджаков, они зашли в кафе, подошли к стойке и заказали завтрак: две колы, картофель фри и по большому бургеру.

Рабочий завтрак Дмитрия Медведева с Бараком Обамой
2 из 12

Любовь к бургерам не зависит от социального статуса и должности гурмана. Так, в 2010 году президенты России Дмитрий Медведев и США Барак Обама после официальной встречи в Белом доме продолжили общение в неформальной обстановке
— приехали в любимую закусочную Обамы. Без пиджаков, они зашли в кафе, подошли к стойке и заказали завтрак: две колы, картофель фри и по большому бургеру.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Год назад в Москве в парке Горького состоялся первый музыкально-гастрономический фестиваль "Бургерфест", где можно было попробовать бутерброды на любой вкус и послушать концерт.

Фестивали и состязания по поеданию гамбургеров проходят в разных странах, особенно много их в США — в Чикаго, в Висконсине и других городах.

Музыкально-гастрономический Бургер фест в парке Горького
3 из 12

Год назад в Москве в парке Горького состоялся первый музыкально-гастрономический фестиваль "Бургерфест", где можно было попробовать бутерброды на любой вкус и послушать концерт.

Фестивали и состязания по поеданию гамбургеров проходят в разных странах, особенно много их в США — в Чикаго, в Висконсине и других городах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото : Yin-Chih Tsai/ASIAA

В 2017 году в созвездии Орион открыли новую звезду HH212. За необычную форму ее прозвали "гамбургером". Светилу 40 тысяч лет, вокруг него — клубы пыли и газа. Наблюдая за объектом, исследователи изучают, как материя превращается в новые планеты.

Новорожденная звезда-гамбургер HH212 в созвездии Ориона
4 из 12

В 2017 году в созвездии Орион открыли новую звезду HH212. За необычную форму ее прозвали "гамбургером". Светилу 40 тысяч лет, вокруг него — клубы пыли и газа. Наблюдая за объектом, исследователи изучают, как материя превращается в новые планеты.

© Фото : Yin-Chih Tsai/ASIAA
© Fotolia / airborne77

Занимательная арифметика: в стандартном гамбургере 253 килокалории, и это один из самых диетических сэндвичей. Для сравнения: в чизбургере — уже 302, а в "Биг Маке" — 503.

Счетчик калорий
5 из 12

Занимательная арифметика: в стандартном гамбургере 253 килокалории, и это один из самых диетических сэндвичей. Для сравнения: в чизбургере — уже 302, а в "Биг Маке" — 503.

© Fotolia / airborne77
© Фото : Pixabau/sstoyanov

Рецепт классического гамбургера предельно прост: булочки подсушивают на сковороде, обжаривают котлеты из говяжьего фарша. Нижнюю половинку булки смазывают майонезом, накрывают листом салата, кладут кружок помидора, мясо, сыр и сверху — вторую часть хлеба. Готовьте с удовольствием!

Гамбургер
6 из 12

Рецепт классического гамбургера предельно прост: булочки подсушивают на сковороде, обжаривают котлеты из говяжьего фарша. Нижнюю половинку булки смазывают майонезом, накрывают листом салата, кладут кружок помидора, мясо, сыр и сверху — вторую часть хлеба. Готовьте с удовольствием!

© Фото : Pixabau/sstoyanov
© Фото : Pixabay/DrawsAndCooks

В Японии можно попробовать черный гамбургер. В состав булочки входит бамбуковый уголь, который и придает столь необычный цвет хлебу.

А еще там в соус добавляют чеснок и чернила каракатицы. Подарок для любителей экзотики!

Черный гамбургер
7 из 12

В Японии можно попробовать черный гамбургер. В состав булочки входит бамбуковый уголь, который и придает столь необычный цвет хлебу.

А еще там в соус добавляют чеснок и чернила каракатицы. Подарок для любителей экзотики!

© Фото : Pixabay/DrawsAndCooks
© AP Photo / Luis Henao

Гамбургеры могут стать основным блюдом и на гриль-вечеринке! Для этого из фарша формируем котлеты и отправляем их запекаться на решетке. Перевернув, расплавляем на мясе ломтики сыра. Рядом подсушиваем разрезанные пополам булочки. После чего на них наносим по чайной ложке соуса из кетчупа и майонеза, кладем котлету с запеченным сыром, ломтики помидоров, маринованных огурцов и лист салата.

Гамбургер на огне в ресторане Аргентины
8 из 12

Гамбургеры могут стать основным блюдом и на гриль-вечеринке! Для этого из фарша формируем котлеты и отправляем их запекаться на решетке. Перевернув, расплавляем на мясе ломтики сыра. Рядом подсушиваем разрезанные пополам булочки. После чего на них наносим по чайной ложке соуса из кетчупа и майонеза, кладем котлету с запеченным сыром, ломтики помидоров, маринованных огурцов и лист салата.

© AP Photo / Luis Henao
© Фото : Pixabay/Einladung_zum_Essen

Вегетарианцы от гамбургеров не отказываются, но вместо мясной котлеты используют овощную. Она может быть из картошки, кукурузы, фасоли, орехов или смеси растений, семян и плодов.

Такие сэндвичи называют верджибургерами или гарденбургерами. Они популярны в Индии, Германии, Бахрейне и еще десятке стран.

Легкий гамбургер можно приготовить с котлетой из свеклы и шампиньонов, которые нужно порезать и отправить в духовку на 20 минут. Затем их измельчают в комбайне вместе с тофу, паприкой, тмином и вялеными томатами, добавляют соль, масло, лимонный сок и семена чиа. Полученные котлетки запекают в духовке 15 минут. Затем кладут на половинку булочки для бургеров (сверху — домашняя аджика, зелень) и накрывают второй частью хлеба.

Гамбургер со спаржей
9 из 12

Вегетарианцы от гамбургеров не отказываются, но вместо мясной котлеты используют овощную. Она может быть из картошки, кукурузы, фасоли, орехов или смеси растений, семян и плодов.

Такие сэндвичи называют верджибургерами или гарденбургерами. Они популярны в Индии, Германии, Бахрейне и еще десятке стран.

Легкий гамбургер можно приготовить с котлетой из свеклы и шампиньонов, которые нужно порезать и отправить в духовку на 20 минут. Затем их измельчают в комбайне вместе с тофу, паприкой, тмином и вялеными томатами, добавляют соль, масло, лимонный сок и семена чиа. Полученные котлетки запекают в духовке 15 минут. Затем кладут на половинку булочки для бургеров (сверху — домашняя аджика, зелень) и накрывают второй частью хлеба.

© Фото : Pixabay/Einladung_zum_Essen
© Flickr / mosespreciado

Иногда вегетарианцы вместо мясной котлеты обжаривают порезанные грибы. Остальные ингредиенты — и соусы, и овощи — остаются прежними.

Бургер с грибами
10 из 12

Иногда вегетарианцы вместо мясной котлеты обжаривают порезанные грибы. Остальные ингредиенты — и соусы, и овощи — остаются прежними.

© Flickr / mosespreciado
© Flickr / Seph Swain

Мясную котлету можно заменить и на яйца. В форму для выпечки маффинов разбейте яйцо и выпекайте его до готовности. Булочки нужно разрезать пополам и на медленном огне прогреть десять минут в масле. Затем капнуть на них немного кетчупа, сверху положить запеченные яйца, тертый сыр, лист зеленого салата, помидоры и лук. Отличного завтрака!

Бургер с яйцом
11 из 12

Мясную котлету можно заменить и на яйца. В форму для выпечки маффинов разбейте яйцо и выпекайте его до готовности. Булочки нужно разрезать пополам и на медленном огне прогреть десять минут в масле. Затем капнуть на них немного кетчупа, сверху положить запеченные яйца, тертый сыр, лист зеленого салата, помидоры и лук. Отличного завтрака!

© Flickr / Seph Swain
© Фото : Pixabay/silviarita

Если делать бургер с фруктами и ягодами, котлету лучше приготовить из мяса индейки, а сверху накрыть ее сыром моцарелла и поместить между булок. Подходящая к такому блюду зелень — базилик, соус — клубничный.

Для тех, кто использует говяжий фарш, можно вместо верхней булки положить кружок ананаса и добавить соус терияки. Приятного аппетита!

Сэндвич с клубникой
12 из 12

Если делать бургер с фруктами и ягодами, котлету лучше приготовить из мяса индейки, а сверху накрыть ее сыром моцарелла и поместить между булок. Подходящая к такому блюду зелень — базилик, соус — клубничный.

Для тех, кто использует говяжий фарш, можно вместо верхней булки положить кружок ананаса и добавить соус терияки. Приятного аппетита!

© Фото : Pixabay/silviarita
201002
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