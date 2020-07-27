С мясом, свеклой, клубникой. Отмечаем юбилей гамбургера лучшими рецептами

Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из немецкого Гамбурга. Считается, что именно они первыми придумали положить стейк между двух булок, что позволяло есть его на ходу, не пачкая рук.
Затем рецепт изменялся, вместо свинины стали использовать говядину, фарш предпочли вырезке, добавились соусы и зелень.
Своим названием главный американский бутерброд обязан выходцам из немецкого Гамбурга. Считается, что именно они первыми придумали положить стейк между двух булок, что позволяло есть его на ходу, не пачкая рук.
Затем рецепт изменялся, вместо свинины стали использовать говядину, фарш предпочли вырезке, добавились соусы и зелень.
Любовь к бургерам не зависит от социального статуса и должности гурмана. Так, в 2010 году президенты России Дмитрий Медведев и США Барак Обама после официальной встречи в Белом доме продолжили общение в неформальной обстановке
— приехали в любимую закусочную Обамы. Без пиджаков, они зашли в кафе, подошли к стойке и заказали завтрак: две колы, картофель фри и по большому бургеру.
Любовь к бургерам не зависит от социального статуса и должности гурмана. Так, в 2010 году президенты России Дмитрий Медведев и США Барак Обама после официальной встречи в Белом доме продолжили общение в неформальной обстановке
— приехали в любимую закусочную Обамы. Без пиджаков, они зашли в кафе, подошли к стойке и заказали завтрак: две колы, картофель фри и по большому бургеру.
Год назад в Москве в парке Горького состоялся первый музыкально-гастрономический фестиваль "Бургерфест", где можно было попробовать бутерброды на любой вкус и послушать концерт.
Фестивали и состязания по поеданию гамбургеров проходят в разных странах, особенно много их в США — в Чикаго, в Висконсине и других городах.
Год назад в Москве в парке Горького состоялся первый музыкально-гастрономический фестиваль "Бургерфест", где можно было попробовать бутерброды на любой вкус и послушать концерт.
Фестивали и состязания по поеданию гамбургеров проходят в разных странах, особенно много их в США — в Чикаго, в Висконсине и других городах.
В 2017 году в созвездии Орион открыли новую звезду HH212. За необычную форму ее прозвали "гамбургером". Светилу 40 тысяч лет, вокруг него — клубы пыли и газа. Наблюдая за объектом, исследователи изучают, как материя превращается в новые планеты.
В 2017 году в созвездии Орион открыли новую звезду HH212. За необычную форму ее прозвали "гамбургером". Светилу 40 тысяч лет, вокруг него — клубы пыли и газа. Наблюдая за объектом, исследователи изучают, как материя превращается в новые планеты.
Занимательная арифметика: в стандартном гамбургере 253 килокалории, и это один из самых диетических сэндвичей. Для сравнения: в чизбургере — уже 302, а в "Биг Маке" — 503.
Занимательная арифметика: в стандартном гамбургере 253 килокалории, и это один из самых диетических сэндвичей. Для сравнения: в чизбургере — уже 302, а в "Биг Маке" — 503.
Рецепт классического гамбургера предельно прост: булочки подсушивают на сковороде, обжаривают котлеты из говяжьего фарша. Нижнюю половинку булки смазывают майонезом, накрывают листом салата, кладут кружок помидора, мясо, сыр и сверху — вторую часть хлеба. Готовьте с удовольствием!
Рецепт классического гамбургера предельно прост: булочки подсушивают на сковороде, обжаривают котлеты из говяжьего фарша. Нижнюю половинку булки смазывают майонезом, накрывают листом салата, кладут кружок помидора, мясо, сыр и сверху — вторую часть хлеба. Готовьте с удовольствием!
В Японии можно попробовать черный гамбургер. В состав булочки входит бамбуковый уголь, который и придает столь необычный цвет хлебу.
А еще там в соус добавляют чеснок и чернила каракатицы. Подарок для любителей экзотики!
В Японии можно попробовать черный гамбургер. В состав булочки входит бамбуковый уголь, который и придает столь необычный цвет хлебу.
А еще там в соус добавляют чеснок и чернила каракатицы. Подарок для любителей экзотики!
Гамбургеры могут стать основным блюдом и на гриль-вечеринке! Для этого из фарша формируем котлеты и отправляем их запекаться на решетке. Перевернув, расплавляем на мясе ломтики сыра. Рядом подсушиваем разрезанные пополам булочки. После чего на них наносим по чайной ложке соуса из кетчупа и майонеза, кладем котлету с запеченным сыром, ломтики помидоров, маринованных огурцов и лист салата.
Гамбургеры могут стать основным блюдом и на гриль-вечеринке! Для этого из фарша формируем котлеты и отправляем их запекаться на решетке. Перевернув, расплавляем на мясе ломтики сыра. Рядом подсушиваем разрезанные пополам булочки. После чего на них наносим по чайной ложке соуса из кетчупа и майонеза, кладем котлету с запеченным сыром, ломтики помидоров, маринованных огурцов и лист салата.
Вегетарианцы от гамбургеров не отказываются, но вместо мясной котлеты используют овощную. Она может быть из картошки, кукурузы, фасоли, орехов или смеси растений, семян и плодов.
Такие сэндвичи называют верджибургерами или гарденбургерами. Они популярны в Индии, Германии, Бахрейне и еще десятке стран.
Легкий гамбургер можно приготовить с котлетой из свеклы и шампиньонов, которые нужно порезать и отправить в духовку на 20 минут. Затем их измельчают в комбайне вместе с тофу, паприкой, тмином и вялеными томатами, добавляют соль, масло, лимонный сок и семена чиа. Полученные котлетки запекают в духовке 15 минут. Затем кладут на половинку булочки для бургеров (сверху — домашняя аджика, зелень) и накрывают второй частью хлеба.
Вегетарианцы от гамбургеров не отказываются, но вместо мясной котлеты используют овощную. Она может быть из картошки, кукурузы, фасоли, орехов или смеси растений, семян и плодов.
Такие сэндвичи называют верджибургерами или гарденбургерами. Они популярны в Индии, Германии, Бахрейне и еще десятке стран.
Легкий гамбургер можно приготовить с котлетой из свеклы и шампиньонов, которые нужно порезать и отправить в духовку на 20 минут. Затем их измельчают в комбайне вместе с тофу, паприкой, тмином и вялеными томатами, добавляют соль, масло, лимонный сок и семена чиа. Полученные котлетки запекают в духовке 15 минут. Затем кладут на половинку булочки для бургеров (сверху — домашняя аджика, зелень) и накрывают второй частью хлеба.
Иногда вегетарианцы вместо мясной котлеты обжаривают порезанные грибы. Остальные ингредиенты — и соусы, и овощи — остаются прежними.
Иногда вегетарианцы вместо мясной котлеты обжаривают порезанные грибы. Остальные ингредиенты — и соусы, и овощи — остаются прежними.
Мясную котлету можно заменить и на яйца. В форму для выпечки маффинов разбейте яйцо и выпекайте его до готовности. Булочки нужно разрезать пополам и на медленном огне прогреть десять минут в масле. Затем капнуть на них немного кетчупа, сверху положить запеченные яйца, тертый сыр, лист зеленого салата, помидоры и лук. Отличного завтрака!
Мясную котлету можно заменить и на яйца. В форму для выпечки маффинов разбейте яйцо и выпекайте его до готовности. Булочки нужно разрезать пополам и на медленном огне прогреть десять минут в масле. Затем капнуть на них немного кетчупа, сверху положить запеченные яйца, тертый сыр, лист зеленого салата, помидоры и лук. Отличного завтрака!
Если делать бургер с фруктами и ягодами, котлету лучше приготовить из мяса индейки, а сверху накрыть ее сыром моцарелла и поместить между булок. Подходящая к такому блюду зелень — базилик, соус — клубничный.
Для тех, кто использует говяжий фарш, можно вместо верхней булки положить кружок ананаса и добавить соус терияки. Приятного аппетита!
Если делать бургер с фруктами и ягодами, котлету лучше приготовить из мяса индейки, а сверху накрыть ее сыром моцарелла и поместить между булок. Подходящая к такому блюду зелень — базилик, соус — клубничный.
Для тех, кто использует говяжий фарш, можно вместо верхней булки положить кружок ананаса и добавить соус терияки. Приятного аппетита!