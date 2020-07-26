Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Известный британский уличный художник Известный британский уличный художник Бэнкси пожертвовал серию из трех картин на тему европейского миграционного кризиса благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме, сообщает издание Independent

В триптихе под названием "Вид на Средиземное море 2017" (Mediterranean Sea View 2017) на фоне морских пейзажей в стиле XIX века изображены покинутые спасательные жилеты и круги. Согласно изданию, стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Картины будут выставлены на продажу аукционным домом "Сотбис" 28 июля, сообщает издание. Вырученные средства будут направлены в медицинский центр "Вифлеемское арабское реабилитационное общество" (BASR).

Отмечается, что до этого работы на протяжении трех лет хранились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель, вмещающий десять номеров, расположен напротив Израильского разделительного барьера - стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.