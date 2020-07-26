https://ria.ru/20200726/1574953546.html
Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
Известный британский уличный художник Бэнкси пожертвовал серию из трех картин на тему европейского миграционного кризиса благотворительному аукциону по сбору... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:50
2020-07-26T23:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бэнкси, sotheby's , в мире
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Известный британский уличный художник Бэнкси
пожертвовал серию из трех картин на тему европейского миграционного кризиса благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме, сообщает издание Independent
.
В триптихе под названием "Вид на Средиземное море 2017" (Mediterranean Sea View 2017) на фоне морских пейзажей в стиле XIX века изображены покинутые спасательные жилеты и круги. Согласно изданию, стоимость работ может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Картины будут выставлены на продажу аукционным домом "Сотбис" 28 июля, сообщает издание. Вырученные средства будут направлены в медицинский центр "Вифлеемское арабское реабилитационное общество" (BASR).
Отмечается, что до этого работы на протяжении трех лет хранились в отеле Walled Off Hotel, открытом художником в марте 2017 года. Арт-отель, вмещающий десять номеров, расположен напротив Израильского разделительного барьера - стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.
Бэнкси (Banksy) – английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.