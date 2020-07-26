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В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде
Японская компания Mitsubishi Chemical сообщила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T23:39
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РИА Новости
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353
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новости - экология, земля - риа наука, япония, экология, в мире

В Японии разработали пластиковые пакеты, разлагающиеся в морской воде

22:16 26.07.2020 (обновлено: 23:39 26.07.2020)
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CC BY 2.0 / velkr0 / bagsПолиэтиленовые пакеты
Полиэтиленовые пакеты
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Японская компания Mitsubishi Chemical сообщила о разработке пластиковых пакетов, способных разлагаться в морской воде, передает телеканал NHK.
Эти сумки производятся из материала, в состав которого входит в частности сахарный тростник. На ощупь такой пакет ничем не будет отличаться от обычного пластикового.
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Сейчас компания уже готовится к началу массового производства. Цена одного пакета будет ориентировочно составлять от 12 до 50 иен (11 и 47 центов соответственно) в зависимости от размера, что примерно в шесть раз выше стоимости обычных.
В Mitsubishi Chemical надеются, что их разработка поможет в борьбе с загрязнением морей и океанов.
В Японии с 1 июля во всех магазинах начали взимать плату за пластиковые пакеты. Некоторые магазины стали предлагать бесплатные сумки из биоразлагаемых материалов, однако в большинстве случаев покупателям приходится приходить со своими.
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