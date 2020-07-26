https://ria.ru/20200726/1574951389.html
Число случаев коронавируса в Африке превысило 827 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 827 тысяч, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:16
2020-07-26T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
африка
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
африка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, африка, в мире