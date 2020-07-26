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На Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T21:03
ситуация на украине
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154030/39/1540303932_0:135:2592:1593_1400x0_80_0_0_b09000c4da8eb96f798e8bf2050db63a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире

На Украине заявили об утечке скрытых IP-адресов правительственных сайтов

21:03 26.07.2020
908
CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила в воскресенье пресс-служба СНБО.
"Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте СНБО.
Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов. Это необходимо для смягчения DDoS-атак. Как отметил СНБО, информация о части украинских ресурсов является устаревшей, однако другая часть все еще актуальна.
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
5 июля, 08:00
Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины
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Ситуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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