Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Разговор состоялся по инициативе Киева

Прекращение огня в Донбассе

Главы государств обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

"Дана позитивная оценка согласованию <…> дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", - говорится в сообщении.

На этой неделе контактная группа в Минске согласовала шаги по обеспечению перемирия. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, а также размещение вооружений в населенных пунктах. Представители Донецкой и Луганской республик уже объявили о переходе к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Президенты обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.

"Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

В пресс-службе офиса Зеленского также отметили, что главы государств затронули вопрос разминирования территорий в Донбассе и открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

В разговоре с российским коллегой Зеленский заявил о необходимости предпринять дальнейшие шаги по освобождению удерживаемых лиц.

Минские соглашения

Во время беседы Путин заявил, что заявления украинской стороны о безальтернативности Минских соглашений должны подтверждаться делом. Так, например, российский лидер подчеркнул, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов противоречит достигнутым договоренностям и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

"Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", — рассказали в Кремле.

Отмечается, что во время разговора российская сторона подчеркнула приоритетность выполнения принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам прошедшего в Париже саммита в декабре 2019 года.

Также президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. В постановлении украинского парламента указывается, что они пройдут только после восстановления контроля над границей с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что этот шаг можно расценить как фактический выход Украины из Минских соглашений.

Москве неоднократно обращали внимание на то, что Киев уклоняется от выполнения своих обязательств по этим договоренностям. Российские власти подчеркивали, что реализация именно этого документа должна помочь урегулировать конфликт.

"Имитация миротворческой деятельности"

По мнению сенатора Алексея Кондратьева, Зеленский позвонил Путину, чтобы сохранить "политическое лицо".

"Прежде всего, зная, что Россия не участник конфликта, Зеленский через разговор с Путиным имитирует бурную миротворческую деятельность", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Киев поэтапно срывает достигнутые ранее договоренности в Париже по Минским соглашениям.

Сенатор Олег Морозов в разговоре с РИА Новости также предположил, что украинский лидер не стремится выполнять договоренности.

"Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность Минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять - это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент", - сказал он.

Депутат Виктор Водолацкий, в свою очередь, назвал звонок Зеленского позитивным шагом.

"То, что обсудили вопросы прекращения военных действий, обстрела мирного населения, это тоже очень хорошо ... Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки, которые сегодня проводит офис президента и руководства, генштаб вооружённых сил Украины", - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что с момента избрания Зеленского уже неоднократно звучали заявления по Донбассу, прекращению огня и внесению изменений в Конституцию, но почти никакие из этих договоренностей не исполняются.