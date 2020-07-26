В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе

Текст приказа начальника управления Народной милиции ЛНР №98 " О соблюдении режима прекращения огня" опубликован на официальном сайте оборонного ведомства республики. Согласно документу, командирам Народной милиции поручено, в том числе, обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00.01 (совпадает с московским) 27 июля 2020 года. Также, согласно приказу, командирам необходимо перед выходом подразделений на боевое дежурство проводить инструктажи личного состава по соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения.