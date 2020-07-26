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В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе
Командование Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало приказ о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:12
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении прекращения огня в Донбассе

20:12 26.07.2020
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© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Командование Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало приказ о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе, которые вступают в силу с полуночи 27 июля.
Заседание контактной группы прошло в среду в видеорежиме. Пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, которые вступают в силу с 27 июля.
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"По поручению главы Луганской народной республики Леонида Пасечника в управлении Народной милиции издан приказ "О соблюдении режима прекращения огня", запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие ", - говорится в тексте заявления начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко, распространенного пресс-службой оборонного ведомства республики в воскресенье.
Текст приказа начальника управления Народной милиции ЛНР №98 " О соблюдении режима прекращения огня" опубликован на официальном сайте оборонного ведомства республики. Согласно документу, командирам Народной милиции поручено, в том числе, обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00.01 (совпадает с московским) 27 июля 2020 года. Также, согласно приказу, командирам необходимо перед выходом подразделений на боевое дежурство проводить инструктажи личного состава по соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения.
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"Обо всех случаях открытия огня немедленно докладывать старшему дежурной смены УНМ (управления Народной милиции ЛНР), проводить тщательные расследования с наказанием виновных должностных лиц", - говорится в тексте приказа командования оборонного ведомства ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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