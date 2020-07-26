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Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен и дальше выходить к людям для общения. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:01
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения

20:01 26.07.2020
460
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен и дальше выходить к людям для общения.
Дегтярев в воскресенье впервые вышел к людям, которые устраивают несанкционированные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала перед зданием правительства региона в Хабаровске.
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"Вполне вероятно, что выйду завтра", - сказал он журналистам.
Дегтярев отметил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда будет такая возможность.
"В среду закладываем с адмиралом (Сергеем) Авакянцем (командующим Тихоокеанским флотом - ред.) новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", - сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что Фургала заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах. Его задержали 9 июля, он арестован и содержится в Лефортово. В понедельник президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, во вторник он прибыл в Хабаровск. Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПолитика
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