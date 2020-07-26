Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что намерен и дальше выходить к людям для общения.

"Вполне вероятно, что выйду завтра", - сказал он журналистам.

Дегтярев отметил, что намерен и дальше выходить для общения с людьми, когда будет такая возможность.

"В среду закладываем с адмиралом (Сергеем) Авакянцем (командующим Тихоокеанским флотом - ред.) новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом", - сказал врио губернатора.