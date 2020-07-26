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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:57
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

16:29 26.07.2020 (обновлено: 18:57 26.07.2020)
215266
© РИА Новости / Викентий Барковский / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
© РИА Новости / Викентий Барковский
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
Дегтярев вернулся из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам поздно вечером в воскресенье и решил поговорить с людьми, собравшимися на площади Ленина на несанкционированную акцию. При этом значительная часть протестующих уже разошлась. Присутствующие, в том числе журналисты, окружили врио губернатора.

"Я не готов возглавлять никакие митинги в период ограничений по коронавирусу. <...> Я тогда буду нарушителем закона, я сам подписал постановление позавчера, которое Сергей Иванович (Фургал. — Прим.ред.) подготовил. К людям выйду, пообщаемся вот в таких форматах", — сказал он.

Дегтярев также отметил, что быть лидером протестной акции для должностного лица "неприлично".
"Надо заканчивать с этим. Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить", — подытожил он.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
23 июля, 12:56
Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала
Ранее участники несанкционированной акции требовали, чтобы Дегтярев вышел к ним на площадь. Он, в свою очередь, отвечал, что выступает за цивилизованное общение.
Во время поездки по региону навстречу автомобилю врио губернатора прошла колонна сигналящих машин. Дегтярев развернулся и вышел к людям.
В Хабаровске 11 июля начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала, сейчас к ним присоединились и другие города. Акции проходят на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Эти мероприятия собирают от ста до нескольких тысяч человек. На самом массовом митинге было около 12 тысяч участников. Накануне поддержать экс-губернатора вышли, по разным оценкам, от шести с половиной до восьми тысяч человек.

Дело Фургала

Фургала задержали 9 июля и отправили в Москву, его арестовали на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Ранее в СК рассказали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов политика в бизнесе.
В понедельник Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, а Фургала отправил в отставку "в связи с утратой доверия". Президент пожелал новому врио главы региона успехов и призвал его не забывать о стратегических планах развития края.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
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39634189180659
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Всех бастующих надо на принудительные работы. Заняться им нечем вот и скачут
26 июля, 17:00
Сергей Волков
31061174378
Хабаровск, вся благоразумная страна с вами! Добьёмся честного и открытого суда.
26 июля, 17:04
Илья Ловыгин
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