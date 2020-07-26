В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского

"Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять - это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент", - сказал сенатор.