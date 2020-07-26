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В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского
Декларируя тезис о безальтернативности минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы их не выполнять, это путь в тупик, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:16
олег морозов
совет федерации рф
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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олег морозов, совет федерации рф, владимир зеленский, владимир путин, в мире

В Совфеде прокомментировали разговор Путина и Зеленского

19:45 26.07.2020 (обновлено: 20:16 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов, архивное фото
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Декларируя тезис о безальтернативности минских соглашений, президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы их не выполнять, это путь в тупик, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Зеленский в воскресенье позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент России в разговоре отметил, что озвученная Зеленским позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти подтверждение в реальных действиях Киева.
"Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна. Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять - это путь в тупик. О чем и дал понять Зеленскому российский президент", - сказал сенатор.
По мнению Морозова, Зеленский делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2. "И это читается в каждом его действии", - заключил политик.
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