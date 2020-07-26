Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером "Делфи" признали чрезвычайной

"Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ (Администрация морских портов Украины – ред.). А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - добавил Куцый.