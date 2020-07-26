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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером "Делфи" признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:29
владислав криклий
ситуация на украине
министерство инфраструктуры украины
владимир зеленский
одесса
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в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владислав криклий, ситуация на украине, министерство инфраструктуры украины, владимир зеленский, одесса, украина, в мире

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером "Делфи" признали чрезвычайной

19:29 26.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
Ранее в пятницу министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что судовладелец затонувшего в Одессе танкера "Делфи" в последний раз пробует поставить перевернувшееся судно на киль.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
24 июля, 15:14
Близ Одессы разлилось топливо с затонувшего танкера "Делфи"
"Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – ред.). После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству", - написал Куцый в своем Facebook.
По его словам, Госэкоинспекция инициировала перерасчет ущерба, нанесенного экологии.
"Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ (Администрация морских портов Украины – ред.). А судовладелец в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - добавил Куцый.
Восемнадцатого июля в Одессе уже пытались поднять затонувший танкер "Делфи", однако один из тросов не выдержал, из-за чего работы пришлось прекратить. Двадцать четвертого и 25 июля была предпринята еще одна попытка, однако поднять судно так и не удалось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы.
В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
24 ноября 2019, 16:37
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Владислав КриклийСитуация на УкраинеМинистерство инфраструктуры УкраиныВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
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