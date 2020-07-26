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Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин по телефону в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал постановление Рады о местных выборах в 2020... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T18:27
россия
минские соглашения
ситуация на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574776243_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e8e4e93bb0675f665c25c234454da9be.jpg
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россия, минские соглашения, ситуация на украине, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах в 2020 году

18:27 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал постановление Рады о местных выборах в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", - говорится в сообщении.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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РоссияМинские соглашенияСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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