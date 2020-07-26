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Вывозной рейс из Алма-Аты доставил в Москву 136 россиян
Более 130 человек вылетели из Алма-Аты в Москву чартерным рейсом авиакомпании Air Astana, сообщили в посольстве России в Казахстане. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:14
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татьяна голикова
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, татьяна голикова, великобритания, москва

Вывозной рейс из Алма-Аты доставил в Москву 136 россиян

17:14 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 130 человек вылетели из Алма-Аты в Москву чартерным рейсом авиакомпании Air Astana, сообщили в посольстве России в Казахстане.
Чартерный рейс по маршруту Алма-Ата-Москва состоялся 26 июля.
"Посольство России в Казахстане оказало содействие в вылете в Москву ожидавших возвращения на Родину россиян, а также иностранных граждан, имеющих право въезда в Российскую Федерацию в условиях действующих ограничений. Всего в Россию отправилось 136 пассажиров", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
"Выражаем благодарность казахстанским властям, а также авиакомпании "Air Astana" за предоставленную возможность", - отметили в дипведомстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с конца марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, в числе которых вывозные рейсы. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение пока с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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РоссияТатьяна ГоликоваВеликобританияМосква
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