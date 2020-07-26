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Неизвестный "заминировал" аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре
Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T22:47
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
москва
краснодар
санкт-петербург
происшествия
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2
москва
краснодар
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f65a8cdc1d349f5d50160ec17a190ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, краснодар, санкт-петербург, происшествия

Неизвестный "заминировал" аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

16:45 26.07.2020 (обновлено: 22:47 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропортах московской области введен режим "Аноним".
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Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииМоскваКраснодарСанкт-ПетербургПроисшествия
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