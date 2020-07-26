https://ria.ru/20200726/1574945326.html
Неизвестный "заминировал" аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре
Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:45
2020-07-26T22:47
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
москва
краснодар
санкт-петербург
происшествия
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2
москва
краснодар
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149477/47/1494774715_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f65a8cdc1d349f5d50160ec17a190ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, краснодар, санкт-петербург, происшествия