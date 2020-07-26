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Аэропорт Краснодара не подтвердил проверку данных об угрозе минирования
Аэропорт Краснодара работает штатно и не располагает информацией о возможном минировании, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:46
москва
краснодар
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, краснодар, санкт-петербург, происшествия

Аэропорт Краснодара не подтвердил проверку данных об угрозе минирования

16:46 26.07.2020
366
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Аэропорт Краснодара работает штатно и не располагает информацией о возможном минировании, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
В воскресенье в СМИ появилась информация о минировании трёх аэропортов. Якобы в полицию поступило сообщение об угрозе минирования воздушных гаваней в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодаре, и на место выехали специалисты для проверки информации.
"Аэропорт Краснодара работает штатно", - сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани столицы Кубани.
Он добавил, что также в аэропорт информации об угрозе не поступало.
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