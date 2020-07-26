https://ria.ru/20200726/1574945294.html
Аэропорт Краснодара не подтвердил проверку данных об угрозе минирования
Аэропорт Краснодара работает штатно и не располагает информацией о возможном минировании, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:46
2020-07-26T16:46
москва
краснодар
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200725/1574897063.html
1
москва
краснодар
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, краснодар, санкт-петербург, происшествия