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Главком ВСУ заявил, что доволен подготовкой к прекращению огня в Донбассе
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:52
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире

Главком ВСУ заявил, что доволен подготовкой к прекращению огня в Донбассе

15:52 26.07.2020
688
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
© Міністерство оборони України
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.
В минувшую среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
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"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, (возможности – ред.) действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий", - приводит штаб слова Хомчака.
Также главком призвал украинских военных не поддаваться на возможные провокации, указав, что ВС Украины "готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы".
Хомчак также выразил надежду, что данная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность политикам и дипломатам двигаться дальше для достижения долгожданного мира.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Руслан ХомчакСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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