https://ria.ru/20200726/1574943353.html
Главком ВСУ заявил, что доволен подготовкой к прекращению огня в Донбассе
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:52
2020-07-26T15:52
руслан хомчак
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хомчак, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире
КИЕВ, 26 июл - РИА Новости.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook
.
В минувшую среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе.
"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, (возможности – ред.) действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий", - приводит штаб слова Хомчака.
Также главком призвал украинских военных не поддаваться на возможные провокации, указав, что ВС Украины "готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы".
Хомчак также выразил надежду, что данная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность политикам и дипломатам двигаться дальше для достижения долгожданного мира.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения