Главком ВСУ заявил, что доволен подготовкой к прекращению огня в Донбассе

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе, добавив, что в случае необходимости украинские военные смогут дать "должный отпор" нарушителям договоренностей, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook

В минувшую среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, (возможности – ред.) действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий", - приводит штаб слова Хомчака.

Также главком призвал украинских военных не поддаваться на возможные провокации, указав, что ВС Украины "готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы".