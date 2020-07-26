Шойгу заявил о новых возможностях реализации программы модернизации ОПК

"Есть еще ряд вопросов, которые, на наш взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения. После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить", - сказал он.