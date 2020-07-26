Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574942633.html
Шойгу заявил о новых возможностях реализации программы модернизации ОПК
Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у военных есть предложения для "более качественного и объемного"... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:22
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574944168_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c334c5bd0583d88281d21bd2d428e5a6.jpg
https://ria.ru/20200726/1574933959.html
https://ria.ru/20200726/1574933826.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Шойгу рассказывает о предложениях, как улучшить реализацию госпрограммы вооружений и модернизировать ОПК
2020-07-26T15:35
true
PT0M40S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574944168_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c334c5bd0583d88281d21bd2d428e5a6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574944168_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_4617b9fd00c224dee333411e2704e32e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574944168_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_6c5936be327fd98bbfe0a8b7891d921f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, сергей шойгу, безопасность

Шойгу заявил о новых возможностях реализации программы модернизации ОПК

15:35 26.07.2020 (обновлено: 16:22 26.07.2020)
1347
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что у военных есть предложения для "более качественного и объемного" выполнения количественной части госпрограммы вооружения, сообщается на сайте Кремля.
Шойгу отметил, что в части выполнения в первом полугодии государственной программы вооружения было многое сделано.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ на Кронштадтском рейде в Финском заливе
Вчера, 11:24
Путин заявил о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
"Есть еще ряд вопросов, которые, на наш взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения. После вашего совещания с представителями правительства по бюджету следующего года, там у нас также есть предложения, хотелось бы сегодня их посмотреть и обсудить", - сказал он.
"И третья тема - это, безусловно, все, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей. И особенно что касается реализации программы модернизации оборонно-промышленного комплекса, там появились и новые возможности, и новые перспективы", - добавил министр.
"Хорошо, давайте поработаем", - ответил Путин.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Вчера, 11:23
Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
44200010
Обсудить 0
Владимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
Рекомендуем
Сотрудник МЧС
В Кабардино-Балкарии спасли травмированного альпиниста
Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Путин провел встречу с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи на борту самолёта
Путин заявил, что День ВМФ стал большим праздником для всей страны
Белорусские рубли
В Белоруссии ряд банков сообщили о техпроблемах и перебоях с картами
Причал базы Северного флота РФ в городе Североморск Мурманской области
На Северном флоте завершился военно-морской парад
Вид на Лиссабон
В Португалии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Путин провел в Кронштадте встречу с Шойгу и главкомом ВМФ
Полигонные испытания комплекса Посейдон
В Минобороны заявили об испытаниях подлодки — носителя "Посейдонов"
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В России ответили на призыв Климкина сделать Крым "проблемой" для Москвы
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Главком ВСУ заявил, что доволен подготовкой к прекращению огня в Донбассе
Главный военно-морской парад России
Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием
Герб на ограде здания Министерства обороны
В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В России стала возможной регистрация географического указания продуктов
01:29Бородина прокомментировала слухи о появлении Гузеевой в "Доме-2"
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
Лента новостейМолния