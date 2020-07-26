На Северном флоте завершился военно-морской парад

МУРМАНСК, 26 июл - РИА Новости. ​Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота, включая морской парад, состоялись в воскресенье в главной базе Северного флота ​Торжественные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота, включая морской парад, состоялись в воскресенье в главной базе Северного флота Североморске Мурманской области, сообщила пресс-служба флота.

Начались мероприятия с торжественного подъема флагов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения и продолжились военным и военно-морским парадами, театрализованным представлением и военно-спортивным праздником в акватории Кольского залива.

"По Приморской площади Североморска промаршировали парадные расчёты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин. Также были проведены церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков и цветов к памятнику Героям-североморцам", - говорится в сообщении.

Военный оркестр Северного флота провёл дефиле с элементами плац-концерта, в ходе которого были исполнены вариации на тему известных музыкальных композиций "Варяг", "Вечер на рейде" и "Прощание Славянки".

Как сообщили на флоте, военно-морской парад на Североморском рейде начался с отхода от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. "Сигналом к началу морской части послужил холостой выстрел большого противолодочного корабля "Североморск". Вице-адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и с его палубы поздравил воинов-североморцев с главным военно-морским праздником", - рассказали в пресс-службе.

С поздравлением командующего торжественная часть военно-морского парада была завершена, и начался военно-спортивный праздник. В ходе него были продемонстрированы боевые возможности сил флота. Корабельная тральная группа в составе экипажей базовых тральщиков "Котельнич", "Соловецкий юнга", "Коломна" и "Ядрин" показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки "Калуга" и атомной подводной лодки "Псков". Они выполнили экстренное погружение и всплытие.

Поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27 . Атаку условной подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль "Брест", а малый ракетный корабль "Айсберг" осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

"Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника, стал бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля "Кондопога", десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. С побережья условный огонь по силам десанта вели артиллерийские расчёты пушек Д-44 и экипаж танка Т-80 БВМ", - добавили на флоте.

Помимо боевых упражнений был показан ряд эпизодов материально-технического и гидрографического обеспечения сил Северного флота, а также вальс буксиров.

По данным пресс-службы, в торжествах было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также вертолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России.

Все мероприятия были проведены с учётом сложной эпидемической обстановки с соблюдением санитарных норм.