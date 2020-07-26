https://ria.ru/20200726/1574941972.html
Путин провел встречу с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада ВМФ, передал слова благодарности... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T15:21
2020-07-26T17:08
сергей шойгу
вмф рф
безопасность
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Шойгу рассказывает о предложениях, как улучшить реализацию госпрограммы вооружений и модернизировать ОПК
2020-07-26T15:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, вмф рф, безопасность