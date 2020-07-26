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Путин провел встречу с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада ВМФ, передал слова благодарности... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:08
сергей шойгу
вмф рф
безопасность
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Беседа Владимира Путина и Сергея Шойгу
Шойгу рассказывает о предложениях, как улучшить реализацию госпрограммы вооружений и модернизировать ОПК
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сергей шойгу, вмф рф, безопасность

Путин провел встречу с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ

15:21 26.07.2020 (обновлено: 17:08 26.07.2020)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада ВМФ, передал слова благодарности личному составу.
"Передайте слова благодарности всему личному составу мероприятия", - сказал Путин. Кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24".
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Шойгу также поблагодарил главу государства, отметив, что все готовились к этому параду.
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Сергей ШойгуВМФ РФБезопасность
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