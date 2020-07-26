В Самаре открыли бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову

Василий Филиппович Маргелов — выдающийся советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза. С начала Великой Отечественной войны от командира стрелкового полка дорос до командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 2-й и 3-й степени, а также медалями.