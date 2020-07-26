В Самаре открыли бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову

САМАРА, 26 июл - РИА Новости. Бюст командующему воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза Василию Маргелову открыли в Самаре, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре в парке Победы торжественно открыли бюст командующему воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову", - говорится в сообщении.
© Фото : Минобороны РоссииВ Самаре торжественно открыли бюст Василию Маргелову
© Фото : Минобороны России
В Самаре торжественно открыли бюст Василию Маргелову
По данным пресс-службы, в церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов, ветераны, юнармейцы, школьники и кадеты.
Василий Филиппович Маргелов — выдающийся советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками, Герой Советского Союза. С начала Великой Отечественной войны от командира стрелкового полка дорос до командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 2-й и 3-й степени, а также медалями.
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