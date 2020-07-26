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В Госдуме оценили призывы Киева к давлению на Россию из-за Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы усилить давление на Россию из-за Крыма,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:51
эмине джапарова
дмитрий кулеба
руслан бальбек
украина
в мире
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353
60
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эмине джапарова, дмитрий кулеба, руслан бальбек, украина, в мире

В Госдуме оценили призывы Киева к давлению на Россию из-за Крыма

14:51 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы усилить давление на Россию из-за Крыма, сказал, что не видит смысла отвечать на подобные заявления.
"Я не вижу смысла ни отвечать на подобные заявления, ни отговаривать украинских политиков от того бреда, который они выдают за умные мысли - в мире уже все уравновесилось: Крым наш – и точка", - сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не предают огласке.
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Эмине ДжапароваДмитрий КулебаРуслан БальбекУкраинаВ мире
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