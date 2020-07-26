https://ria.ru/20200726/1574941022.html
В Госдуме оценили призывы Киева к давлению на Россию из-за Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы усилить давление на Россию из-за Крыма,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:51
2020-07-26T14:51
эмине джапарова
дмитрий кулеба
руслан бальбек
украина
в мире
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1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:115:2457:1497_1400x0_80_0_0_013ee9fc69c5aa322a1011c8481a723b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эмине джапарова, дмитрий кулеба, руслан бальбек, украина, в мире